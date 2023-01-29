Даниил Серохвостов: «На первом подъеме понял, что у Смольского намного меньше сил, потому что я за ним легко проехал и обогнал его»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (2-е место).

– Абсолютный ремейк того, что было вчера: на последней круг убегаете со Смольским. Первая мысль: точно не получится, как вчера?

– Не, у меня первая мысль: может, не надо бежать? Так тяжело. На четвертом круге, я пока догонял Эдика, нажрался. Все-таки я понимал, что в этот раз, если мы выйдем на финиш, я уже точно знаю, что делать.

Мне надо было первым выйти на последний подъем – и все, ты первый на финише.

Последние два подъема – эти два горбуля – я на первом понял, что у Антона намного меньше сил, чем у меня, потому что я за ним легко проехал подъем и обогнал его.

Сегодня очень скоростной финиш, поэтому можно было без палок финишировать. Я два раза оглянулся, понял, что он меня не догонит, и спокойно заехал. Гонкой доволен. И до створа была серьезная борьба, так что в створе уже сил не было.

Была задача бороться за золото. Была мысль, что после последней стойки я уйду с Эдиком, но я потерял концентрацию и промазал два раза.

– То, что нет победы, удручает?

– Нет. Все-таки это спорт, здесь побеждает сильнейший. На данный момент Эдик сильнее, меня это никак не обижает. Второе место – тоже хорошее место.

– А Карим сегодня вдрызг проиграл, вы должны за друга расстроиться.

– Да, он сказал мне, что много раз промазал, это печально. Но, думаю, он придет в форму к чемпионату России, – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».