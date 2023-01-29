Виктория Сливко: «Я надеюсь, что нас допустят к международным соревнованиям. Уже нет разницы, как это произойдет: хоть бы как‑нибудь, но главное там»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Матч ТВ Биатлон

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что готова выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. 

«Я, конечно, надеюсь, что нас допустят. Уже нет разницы, как это произойдет: хоть бы как‑нибудь, но главное там.

Я очень надеюсь. Надежда не умирает, я верю в лучшее», — сказала Сливко. 

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30 комментариев

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Vasily Ivanov
Ответ starichok77
за последние дни было много подобных мнений, как от девчонок, так и от парней, перечислять их не стану, сами найдете на ветке..., а вот реакция чиновников и депутатов от спорта совсем противоположная, по типу "нас не пускают, и вам не позволим", раскол интересов налицо!
Сливко и прочих" девчонок и парней " заряжают этими постами для легализации и обращения событий последнего времени в шутку
"....вы пошутили ,мы посмеялись ..."
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Vasily Ivanov
Ответ Hardy
Вика, ну что ты, престарелые присоски режима драчев и зайка лучше знают, как вам будет лучше
Сидящая на бюджете Тюменской обл. ( нефть и газ) Сливко конечно чище и благороднее этих граждан....
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Vasily Ivanov
Сливко готова подписать бумагу с осуждением или предоставить чистое портфолио для участия ? Тогда может быть и допустят ...
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Hardy
Ответ Татьяна Солотина
Надо осудить СВО, а вы готовы ехать на ОИ, но про Украину молчите. А с такими условиями вас на игры не возьмут. Теперь многое от вас зависит.
Там нет пункта про "осудить", достаточно не поддерживать открыто.
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Viks
Ответ Павел Мельников
А от кого еще они могут говорить? Или вы ждете объявления конкретного наказания для всех, кто поедет сам, или поощрения?
Два чиновника прокукапекали вразнобой и без конкретики.
На вброс Баха должна быть озвучена конкретная государственная позиция, а не о наказаниях-поощрениях. То есть государство согласно отправить свои государственные сборные без флага? Да или Нет?
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Павел Мельников
Ответ Viks
От чиновников требуется не "своя" позиция, а государственная.
А от кого еще они могут говорить? Или вы ждете объявления конкретного наказания для всех, кто поедет сам, или поощрения?
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Viks
Ответ Павел Мельников
От действующих спортсменов пока в карякинский полк очереди нет. А чиновники уже озвучили свою позицию.
От чиновников требуется не "своя" позиция, а государственная.
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Павел Мельников
Ответ Татьяна Солотина
Надо осудить СВО, а вы готовы ехать на ОИ, но про Украину молчите. А с такими условиями вас на игры не возьмут. Теперь многое от вас зависит.
Да где вы берете все это?! Нет там такого пункта. В МОК никто не будет откровенно толкать на такое.
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Павел Мельников
Ответ Viks
Прибавление будет во все полки, пока чиновники не озвучат официальную позицию государства на вброс Баха.
От действующих спортсменов пока в карякинский полк очереди нет. А чиновники уже озвучили свою позицию.
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Татьяна Солотина
Надо осудить СВО, а вы готовы ехать на ОИ, но про Украину молчите. А с такими условиями вас на игры не возьмут. Теперь многое от вас зависит.
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Viks
Ответ Павел Мельников
А в какой полк прибавления надо? Карякинский?
Прибавление будет во все полки, пока чиновники не озвучат официальную позицию государства на вброс Баха.
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Viks
Ответ Глеб Саратов
Явно не Родниной с имуществом в Штатах что-то об этом говорить
Что за имущество? Сапоги, как у Тарасовой?
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sav187
Болельщики должны поддержать Вику и других спортсменов, думающих так же.
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Глеб Саратов
Ответ Viks
Если бы у чиновников был мозг, то они бы уже озвучили официальную реакцию государства на вброс Баха. Потому что позже им придётся гасить томшиных и сливко, которых будет уже десятки. А это и есть раскол, о котором говорила Роднина.
Явно не Родниной с имуществом в Штатах что-то об этом говорить
+5
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maripous
Да понятно уже, что вам всем все равно. За халявную поездку заграницу на все согласные.
Только спрашивать вас никто не будет.
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sav187
Ответ ivan 07
И правильно ,надо выступать. Только есть сомнение , что допустят. Особенно биатлонные и лыжные федерации ,где решают немцы и скандинавы.
Если кто и не допустит, то кремлёвская власть. С остальными можно договориться.
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sav187
Ответ irina1980
Если сегодня победит, то ее можно понять,созрела для участия в международных соревнований.
Если не победит, то тоже уже созрела. Подтверждает это своей стабильностью.
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Viks
Если бы у чиновников был мозг, то они бы уже озвучили официальную реакцию государства на вброс Баха.
Потому что позже им придётся гасить томшиных и сливко, которых будет уже десятки. А это и есть раскол, о котором говорила Роднина.
+2
-3
-1
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Ilovethisgame77
слифко близко нельзя пускать в сборную… нехрен ей там делать
+6
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Павел Мельников
Ответ Viks
хоть бы как‑нибудь, но главное там» --- полку Томшина прибыло.
А в какой полк прибавления надо? Карякинский?
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Viks
Все спортсмены - патриоты, как утверждают все спортивные чиновники. Даже Смолкин и Дэвис, живущие в Америке.
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starichok77
за последние дни было много подобных мнений, как от девчонок, так и от парней, перечислять их не стану, сами найдете на ветке..., а вот реакция чиновников и депутатов от спорта совсем противоположная, по типу "нас не пускают, и вам не позволим", раскол интересов налицо!
+5
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Viks
хоть бы как‑нибудь, но главное там» --- полку Томшина прибыло.
+3
-3
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starichok77
Ответ Hardy
Вика, ну что ты, престарелые присоски режима драчев и зайка лучше знают, как вам будет лучше
)))))))))))))))))))))))!
+1
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Павел Мельников
Молодчина. Чем больше спортсменов публично заявят о своей готовности к участию, тем меньше возможности будет их утянуть за собой на дно тем, кому уже и так, и сяк вход на Олимпиаду закрыт.
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