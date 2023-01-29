Виктория Сливко: «Я надеюсь, что нас допустят к международным соревнованиям. Уже нет разницы, как это произойдет: хоть бы как‑нибудь, но главное там»

Российская биатлонистка заявила, что готова выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я, конечно, надеюсь, что нас допустят. Уже нет разницы, как это произойдет: хоть бы как‑нибудь, но главное там.

Я очень надеюсь. Надежда не умирает, я верю в лучшее», — сказала Сливко.

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