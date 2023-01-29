Виктория Сливко: «Я надеюсь, что нас допустят к международным соревнованиям. Уже нет разницы, как это произойдет: хоть бы как‑нибудь, но главное там»
Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что готова выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«Я, конечно, надеюсь, что нас допустят. Уже нет разницы, как это произойдет: хоть бы как‑нибудь, но главное там.
Я очень надеюсь. Надежда не умирает, я верю в лучшее», — сказала Сливко.
«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?
"....вы пошутили ,мы посмеялись ..."
На вброс Баха должна быть озвучена конкретная государственная позиция, а не о наказаниях-поощрениях. То есть государство согласно отправить свои государственные сборные без флага? Да или Нет?
Только спрашивать вас никто не будет.
Потому что позже им придётся гасить томшиных и сливко, которых будет уже десятки. А это и есть раскол, о котором говорила Роднина.