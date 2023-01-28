Елизавета Каплина: «Сливко случайно наехала мне на палку. Меня чуть развернуло, и я сломала палку, весь тренерский подъем ехала с одной»

Российская биатлонистка Елизавета Каплина оценила свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

– Не очень довольна ходом, вчера было очень тяжело, сегодня тоже ноги тяжеловаты. Последний круг постаралась бежать на максимум и отбивать призовые места, вроде получилось.

Немного недовольна стрельбой стоя, три промаха за две стрельбы – это, конечно, много.

– У тебя были проблемы с палкой сегодня?

– Да, когда мы шли на вторую стрельбу лежа, со спуска сели так, что друг друга накатывали. Выехали на поворот вчетвером, все начали подниматься, толкаться, и Виктория Сливко случайно наехала мне на палку.

Меня чуть развернуло, и я сломала палку, получилось, что весь тренерский подъем ехала с одной палкой, вторую мне дали только в конце.

Шевченко дал мне палку, а она оказалась длинная, но я шла в толпе за всеми и несильно отстала. На следующем спуске уже получила свою нормальную палку.

– Сегодня Томас Бах сказал о возможности допуска россиян в нейтральном статусе, что думаешь?

– Я не буду отвечать на этот вопрос, – сказала Каплина.

Вышивала Гарри Поттера 3,5 года, сделала 12 татух и играет на барабанах – это открытие сезона в нашем биатлоне