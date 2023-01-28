Елизавета Каплина: «Сливко случайно наехала мне на палку. Меня чуть развернуло, и я сломала палку, весь тренерский подъем ехала с одной»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Елизавета Каплина Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Елизавета Каплина оценила свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах. 

– Не очень довольна ходом, вчера было очень тяжело, сегодня тоже ноги тяжеловаты. Последний круг постаралась бежать на максимум и отбивать призовые места, вроде получилось.

Немного недовольна стрельбой стоя, три промаха за две стрельбы – это, конечно, много.

– У тебя были проблемы с палкой сегодня?

– Да, когда мы шли на вторую стрельбу лежа, со спуска сели так, что друг друга накатывали. Выехали на поворот вчетвером, все начали подниматься, толкаться, и Виктория Сливко случайно наехала мне на палку.

Меня чуть развернуло, и я сломала палку, получилось, что весь тренерский подъем ехала с одной палкой, вторую мне дали только в конце.

Шевченко дал мне палку, а она оказалась длинная, но я шла в толпе за всеми и несильно отстала. На следующем спуске уже получила свою нормальную палку.

– Сегодня Томас Бах сказал о возможности допуска россиян в нейтральном статусе, что думаешь?

– Я не буду отвечать на этот вопрос, – сказала Каплина.

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4 комментария

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Maks Harpy
Лиза при нормальной стрельбе точно бы не затерялась на КМ
+2
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Игорь Мельников
Ответ закрыт по беспределу
Достали уже с этим вопросом про Баха
Лиза, стрелять нужно лучше, очень не стабильная стрельба. Ну а ходом хороша, лучшая сегодня снова.
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АлексВ
Вике в следующий раз не стоять на подиуме...
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закрыт по беспределу
Достали уже с этим вопросом про Баха
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