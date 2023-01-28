Дмитрий Васильев: «Заявление Баха – очередные слова на ветер. Нет никакого доверия главе МОК, он давно себя дискредитировал»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.
Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.
«Заявление Томаса Баха – очередные слова на ветер. Этим людям нет никакого доверия, тем более, главе МОК. Он давно себя дискредитировал.
Заявил в 2017 году, что Россия в Корее пройдет без гимна и флага только на открытии турнира, а на закрытии будет с национальной атрибутикой. После этого случая еще сколько раз мы появлялись под нейтральным статусом. Это все ложь и лицемерие. Не верю ему!
МОК четко понимает, что скоро все встанет на цивилизованные рельсы. Им будут задавать вопросы, почему они нарушили определенные статьи. Сейчас они стелят себе соломки, говоря: «Мы пытались наладить контакты и условия для участия российских и белорусских спортсменов».
Это попытка подстраховаться, и не более того. Нет у них желания видеть Россию – обычная уловка.
Томшин готов выступать под нейтральным статусом? Каждому спортсмену предстоит сделать выбор участия на ОИ. Они должны принять для себя принципиальное решение, и нельзя им в этом препятствовать.
В этом смысле не вижу ничего зазорного, если найдется спортсмен с таким желанием. Но я бы не поехал без гимна и флага своей страны», – сказал Васильев.
«Отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международные старты
Заменить Баха на земляка Васильева, МОК на нашу страну и получится правда про кучу поручений и заявлений из кремля...
Томшин пусть принимает решение какое хочет. Но , если он хочет дистанцироваться от государства, значит и государство ничего не должно делать для его участия в таких стартах. Государство не обязано финансировать предателей.
Пусть едут. Но за свой счёт, сами себе всё организовывают, сами со всеми договариваются, всё оплачивают. И тогда выходят под белой тряпкой и делают любые заявления- тоже под свою личную ответственность.
Все, кроме военнослужащих российской армии и МВД. Тех, кто заикнётся о нейтральном статусе, за шкирку и пинками на фронт.