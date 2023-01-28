Дмитрий Васильев: «Заявление Баха – очередные слова на ветер. Нет никакого доверия главе МОК, он давно себя дискредитировал»

Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Заявление Томаса Баха – очередные слова на ветер. Этим людям нет никакого доверия, тем более, главе МОК. Он давно себя дискредитировал.

Заявил в 2017 году, что Россия в Корее пройдет без гимна и флага только на открытии турнира, а на закрытии будет с национальной атрибутикой. После этого случая еще сколько раз мы появлялись под нейтральным статусом. Это все ложь и лицемерие. Не верю ему!

МОК четко понимает, что скоро все встанет на цивилизованные рельсы. Им будут задавать вопросы, почему они нарушили определенные статьи. Сейчас они стелят себе соломки, говоря: «Мы пытались наладить контакты и условия для участия российских и белорусских спортсменов».

Это попытка подстраховаться, и не более того. Нет у них желания видеть Россию – обычная уловка.

готов выступать под нейтральным статусом? Каждому спортсмену предстоит сделать выбор участия на ОИ. Они должны принять для себя принципиальное решение, и нельзя им в этом препятствовать.

В этом смысле не вижу ничего зазорного, если найдется спортсмен с таким желанием. Но я бы не поехал без гимна и флага своей страны», – сказал Васильев.

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