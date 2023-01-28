Дмитрий Васильев: «Заявление Баха – очередные слова на ветер. Нет никакого доверия главе МОК, он давно себя дискредитировал»

Теги сборная России МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Василий Томшин Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион  Дмитрий Васильев отреагировал на слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям. 

Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Заявление Томаса Баха – очередные слова на ветер. Этим людям нет никакого доверия, тем более, главе МОК. Он давно себя дискредитировал.

Заявил в 2017 году, что Россия в Корее пройдет без гимна и флага только на открытии турнира, а на закрытии будет с национальной атрибутикой. После этого случая еще сколько раз мы появлялись под нейтральным статусом. Это все ложь и лицемерие. Не верю ему!

 МОК четко понимает, что скоро все встанет на цивилизованные рельсы. Им будут задавать вопросы, почему они нарушили определенные статьи. Сейчас они стелят себе соломки, говоря: «Мы пытались наладить контакты и условия для участия российских и белорусских спортсменов».

Это попытка подстраховаться, и не более того. Нет у них желания видеть Россию – обычная уловка.

Томшин готов выступать под нейтральным статусом? Каждому спортсмену предстоит сделать выбор участия на ОИ. Они должны принять для себя принципиальное решение, и нельзя им в этом препятствовать.

В этом смысле не вижу ничего зазорного, если найдется спортсмен с таким желанием. Но я бы не поехал без гимна и флага своей страны», – сказал Васильев. 

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6 комментариев

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Ковид 07.10.52
Ответ maripous
Бах- такая же американская подстилка, как и все остальные международные организации. И интересы российских спортсменов его никак не волнуют. Томшин пусть принимает решение какое хочет. Но , если он хочет дистанцироваться от государства, значит и государство ничего не должно делать для его участия в таких стартах. Государство не обязано финансировать предателей. Пусть едут. Но за свой счёт, сами себе всё организовывают, сами со всеми договариваются, всё оплачивают. И тогда выходят под белой тряпкой и делают любые заявления- тоже под свою личную ответственность. Все, кроме военнослужащих российской армии и МВД. Тех, кто заикнётся о нейтральном статусе, за шкирку и пинками на фронт.
Смешно...а может предатели это те, кто сво организовали...только история определит , кто есть кто, вон были диссидентами . а потом с цветами встречали, а тех кто их ими объявлял в враги записали...
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Ковид 07.10.52
«Заявление Томаса Баха – очередные слова на ветер. Этим людям нет никакого доверия, тем более, главе МОК. Он давно себя дискредитировал...
Заменить Баха на земляка Васильева, МОК на нашу страну и получится правда про кучу поручений и заявлений из кремля...
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-3
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maripous
Бах- такая же американская подстилка, как и все остальные международные организации. И интересы российских спортсменов его никак не волнуют.
Томшин пусть принимает решение какое хочет. Но , если он хочет дистанцироваться от государства, значит и государство ничего не должно делать для его участия в таких стартах. Государство не обязано финансировать предателей.
Пусть едут. Но за свой счёт, сами себе всё организовывают, сами со всеми договариваются, всё оплачивают. И тогда выходят под белой тряпкой и делают любые заявления- тоже под свою личную ответственность.
Все, кроме военнослужащих российской армии и МВД. Тех, кто заикнётся о нейтральном статусе, за шкирку и пинками на фронт.
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sav187
Неожиданно адекватное мнение насчёт Томшина и других спортсменов, которые захотят выступать в нейтральном статусе.
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Viks
Да, это вброс от Баха. Он давно себя дискредитировал.
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sdzrghx
Бах лицемер и обыкновенный попка :)..
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