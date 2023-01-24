Расписание трансляций пятого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
26-29 января в белорусских Раубичах пройдет пятый этап PARI Кубка Содружества по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23
5-й этап
Раубичи, Беларусь
Расписание трансляций
26 января, четверг
Спринт, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена
27 января, пятница
Спринт, женщины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена
28 января, суббота
Гонка преследования, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Гонка преследования, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена
29 января, воскресенье
Масс-старт, мужчины
12:10 Матч ТВ, Матч! Арена
Масс-старт, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена
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