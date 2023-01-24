Расписание трансляций пятого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Теги телевидение Кубок Содружества Биатлон

26-29 января в белорусских Раубичах пройдет пятый этап PARI Кубка Содружества по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований. 

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Расписание трансляций

26 января, четверг

Спринт, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

27 января, пятница

Спринт, женщины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

28 января, суббота

Гонка преследования, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Гонка преследования, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена

29 января, воскресенье

Масс-старт, мужчины

12:10 Матч ТВ, Матч! Арена

Масс-старт, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, новогодняя гонка прошла в Рязани

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10 комментариев

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Andrey Novikov
Ответ тоторо
ну раньше особенно после того все допингистки закончили карьеру наши на км тоже в 5ку силтнейших редкл забегали, и 8 ,9,10,14 могли прибежать. но все равно мы смотрели и переживали. и это не значит что когда наша сборная былп слабой, не нужно было ее допускть до эстафет, типа пусть 5ка сильнейших там бежит все равно в экран не попадают) и на КР кто то сидит из СПб/Башкирии/Ямала и переживает за своих. чем больше команд из разных регионов тем лучше
Железная логика:-)) Раз Удмуртии и Башкирии нет, то и остальных нечего показывать!!! Ты хотела бы за кого попереживать? Действительно ну что это за кубок без эстафет?
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Бегать-то они бегают, но в телевизор не попадают, ну разве на первом этапе:-)) Я про "оставшиеся" и половина из них вообще сойдут как круговые.
ну раньше особенно после того все допингистки закончили карьеру наши на км тоже в 5ку силтнейших редкл забегали, и 8 ,9,10,14 могли прибежать. но все равно мы смотрели и переживали. и это не значит что когда наша сборная былп слабой, не нужно было ее допускть до эстафет, типа пусть 5ка сильнейших там бежит все равно в экран не попадают) и на КР кто то сидит из СПб/Башкирии/Ямала и переживает за своих. чем больше команд из разных регионов тем лучше
0
0
0
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
ну не знаю, в декабре стафа была с 5 командами на кр,я даже не смотрела, это уже не шоу. И даже если на км тока 5 сильных команд это не значит что оставшиеся 10 не должны бежать
Бегать-то они бегают, но в телевизор не попадают, ну разве на первом этапе:-)) Я про "оставшиеся" и половина из них вообще сойдут как круговые.
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0
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Наталья Быстрова
Интересно, Смольские смогут реабилитироваться за 1-ый домашний этап?
+3
0
+3
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Andrey Novikov
Ответ starichok77
смотреть буду, и без Губера!
Маладец!!!:-)
+2
-1
+1
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тоторо
Ответ volga_olga
На КМ вообще только три команды в призах на расстоянии минуты друг от друга и с заранее известным победителем - и то смотрят. Думаю, здесь зарубы были бы интереснее.
ну не знаю, в декабре стафа была с 5 командами на кр,я даже не смотрела, это уже не шоу. И даже если на км тока 5 сильных команд это не значит что оставшиеся 10 не должны бежать
0
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volga_olga
Ответ тоторо
да ну нафиг на 6 команд смотреть в эстафетах
На КМ вообще только три команды в призах на расстоянии минуты друг от друга и с заранее известным победителем - и то смотрят. Думаю, здесь зарубы были бы интереснее.
+1
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тоторо
Ответ volga_olga
Точно такое же расписание) Могли бы вот тут и эстафетки провести, хотя бы смешанные. Типа Россия-1,2,3, Белоруссия-1, 2.
да ну нафиг на 6 команд смотреть в эстафетах
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-1
0
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starichok77
смотреть буду, и без Губера!
0
-2
-2
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volga_olga
Точно такое же расписание) Могли бы вот тут и эстафетки провести, хотя бы смешанные. Типа Россия-1,2,3, Белоруссия-1, 2.
+9
-4
+5
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