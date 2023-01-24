Расписание трансляций пятого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

26-29 января в белорусских Раубичах пройдет пятый этап PARI Кубка Содружества по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Расписание трансляций

26 января, четверг

Спринт, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

27 января, пятница

Спринт, женщины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

28 января, суббота

Гонка преследования, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Гонка преследования, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена

29 января, воскресенье

Масс-старт, мужчины

12:10 Матч ТВ, Матч! Арена

Масс-старт, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена

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