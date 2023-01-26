Помощник Путина Левитин о заявлении МОК: «Считаю, это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Игры проходить не могут»
Помощник президента РФ Игорь Левитин назвал успехом заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном участии россиян в международных соревнованиях.
Ранее МОК сообщил, что оценит возможность выступления россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.
«Ничего удивительного в заявлении нет. Мы понимали, что оно идет в том русле, что и первое заявление. Но очень важно, что наших ребят допускают к международным соревнованиям и Олимпиаде.
Ждем деталей, которых вчера не было. Теперь работа наших национальных федераций с международными.
Как только международные федерации получат рекомендации от МОК, они проинформируют нас, и начнем работу.
Но считаю, что это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Олимпийские игры проходить не могут», – сказал Левитин, который также является первым вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР).
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
Быстро меняются ценности...
Странная терминология, которая режет слух.
Это россияне без Олимпиады пустое место.
На соревнование российских спортсменов друг с другом россиянам наплевать, как и на сам спорт в принципе.
Россиянам главное утереть нос "заносчивым" японцам, немцам и американцам, размазать и раздавить всяких шведов, турок и мексиканцев.
Если россиянин не чувствует своего превосходства над не россиянами, то он чувствует себя гав..ном)))