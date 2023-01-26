Помощник Путина Левитин о заявлении МОК: «Считаю, это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Игры проходить не могут»

Помощник президента РФ Игорь Левитин назвал успехом заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном участии россиян в международных соревнованиях.

Ранее МОК сообщил, что оценит возможность выступления россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Ничего удивительного в заявлении нет. Мы понимали, что оно идет в том русле, что и первое заявление. Но очень важно, что наших ребят допускают к международным соревнованиям и Олимпиаде.

Ждем деталей, которых вчера не было. Теперь работа наших национальных федераций с международными.

Как только международные федерации получат рекомендации от МОК, они проинформируют нас, и начнем работу.

Но считаю, что это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Олимпийские игры проходить не могут», – сказал Левитин, который также является первым вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие