Помощник Путина Левитин о заявлении МОК: «Считаю, это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Игры проходить не могут»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России ОКР Игорь Левитин Политика Р-Спорт Биатлон

Помощник президента РФ Игорь Левитин назвал успехом заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном участии россиян в международных соревнованиях.

Ранее МОК сообщил, что оценит возможность выступления россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Ничего удивительного в заявлении нет. Мы понимали, что оно идет в том русле, что и первое заявление. Но очень важно, что наших ребят допускают к международным соревнованиям и Олимпиаде.

Ждем деталей, которых вчера не было. Теперь работа наших национальных федераций с международными.

Как только международные федерации получат рекомендации от МОК, они проинформируют нас, и начнем работу.

Но считаю, что это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Олимпийские игры проходить не могут», – сказал Левитин, который также является первым вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

76 комментариев

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Viks
«Считаю, это успех. --- Самое смешное, что он действительно так считает, а не пропагандонствует.
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expertmer2020
Если даже процесс запустят, то на ОИ будут приглашать кого посчитают нужным без всяких объяснений.
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Melnikov1968
Успех сомнительный,зная Баха. Как только мы клюнем на эту наживку, МОК будет водить нас, как козла на поводке, предлагая все новые и новые условия,тем самым внося ещё больший раскол в наш спорт.
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ymuller
Ответ Viks
Это вытекает из условий МОК, а Левитин не понял и ты тоже.
Ахах) Это ты не понял. "Не быть замеченным в активной поддержке боевых действий" - это значит что никто ни о чем не должен заявлять
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Конь Пальто
Скоро успехом будут называть и вывод войск
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Mt09
занесли Баху, и это огромный успех
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Lilia Sadykova
Ответ sergey-ld
Только Олимпийский чемпион Никита Крюков остался человеком и отказался ехать на олимпиаду 2018 без своего флага и гимна... – все остальные – хоть бы хрен... А теперь мы спрашиваем – чего же это они в Грузию свалили?
Интересно, а если бы Крюков не был ОЧ и это возможно был бы его единственный шанс поехать на ОИ он бы тоже отказался? Сомневаюсь
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Olga.t
Ответ Ковид 07.10.52
Время покажет, вон Солженицына и других эмигрантов клеймили, а потом с цветами встречали...
А сейчас в ГД опять требуют исключить Солженицына из школьной программы...
Быстро меняются ценности...
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Viks
Ответ ymuller
где вы прочитали что они должны об этом заявить?
Это вытекает из условий МОК, а Левитин не понял и ты тоже.
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Lena_SP
Огромный успех! У нас вообще, чем дальше, тем всё успешнее и успешнее... с такими помощниками и враги не нужны!
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expertmer2020
Не удивлюсь, если Левитина не так поняли.
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ymuller
Ответ Viks
Это успех МОК, что Левитин уже согласен на то, что спортсмены заявят о НЕподдержке боевых действий.
где вы прочитали что они должны об этом заявить?
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Alexander X
Ответ Al561
Да могут и без россиян спокойно. Это россияне без Олимпиады пустое место. На соревнование российских спортсменов друг с другом россиянам наплевать, как и на сам спорт в принципе. Россиянам главное утереть нос "заносчивым" японцам, немцам и американцам, размазать и раздавить всяких шведов, турок и мексиканцев. Если россиянин не чувствует своего превосходства над не россиянами, то он чувствует себя гав..ном)))
потому что, чаще, жизнь - 💩... и ничего другого не остаётся, как радоваться виртуальным победам...
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Ноу Нейм
Сколько 15 рублёвый ботов понабежало то, что тут, что на чемпионате
+2
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Alexander X
Ответ Orange carrot
Клинический идиот. Детали тебе уже сказали. Левитину желтую звезду на морду налепят и он будет рассказывать что это успех.
другие там не "выживают"🤷
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expertmer2020
Нейтральный флаг - это успех.

Странная терминология, которая режет слух.
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expertmer2020
Последнее слово здесь не за Левитиным - не нужно спешить.
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Sivl
Ответ Ковид 07.10.52
Сравнили ту, которая поддерживала войну, с нынешними которые не поддерживают ....не знаю уж как называть это вторжение на чужую территорию...
Не поддерживают войну? Я хоть и не поддерживаю Стрелкова, но он сказал одни очень важные слова: "Если ты воевать не хочешь, а другая сторона хочет, то воевать придется". Если бы руководство украины не хотело воевать, то они выполнили бы минские соглашения, а они перевооружили войска и начали стрелять. И ещё одна ремарка, республики Донбасса - это не чужая территория, они стали независимыми после антиконституционного переворота на украине, их легитимность сомнений не вызывает. Был бы МОК действительно принципиальным, то отстранил бы украину уже после сожжения людей в доме профсоюзов в Одессе. А как вы оцените бомбежки Белграда американцами?
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Viks
Это успех МОК: дураки покажут своё лицо.
+1
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Luna02
В чем успех? Поставят "на колени" и заставят каяться?
+4
-2
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Orange carrot
Клинический идиот. Детали тебе уже сказали. Левитину желтую звезду на морду налепят и он будет рассказывать что это успех.
+7
-2
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andplak
всё это пока только бла бла бла...одни разговоры.
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Al561
Да могут и без россиян спокойно.
Это россияне без Олимпиады пустое место.
На соревнование российских спортсменов друг с другом россиянам наплевать, как и на сам спорт в принципе.
Россиянам главное утереть нос "заносчивым" японцам, немцам и американцам, размазать и раздавить всяких шведов, турок и мексиканцев.
Если россиянин не чувствует своего превосходства над не россиянами, то он чувствует себя гав..ном)))
+12
-3
+9
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Ковид 07.10.52
Ответ Viks
Флаг и гимн левитиным пофигу - не привыкать, опробовано. Камень преткновения: будут ли требовать подпись спортсмена и под КАКОЙ формулировкой.
Это всего лишь спорт...и короткая спортивная жизнь ...и флаги и гимны на уровень развития спорта и жизни не влияют, это просто символы.
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Ковид 07.10.52
Ответ sergey-ld
Только Олимпийский чемпион Никита Крюков остался человеком и отказался ехать на олимпиаду 2018 без своего флага и гимна... – все остальные – хоть бы хрен... А теперь мы спрашиваем – чего же это они в Грузию свалили?
Время покажет, вон Солженицына и других эмигрантов клеймили, а потом с цветами встречали...
+1
-1
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