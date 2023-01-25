Юрий Каминский: «Мне нравится, что Ростовцев пытается структурировать нашу работу. Наконец мы не просто говорим о календаре, а формируем его»

Тренер сборной России Юрий Каминский высказался о работе вице-президента по спорта Павла Ростовцева.

«Я не застал Ростовцева спортсменом и тренером, хотя мы были знакомы. Мне нравится, что он пытается структурировать нашу работу. Наконец, мы не просто говорим о календаре, а формируем на бумаге календарь следующего года. Это очень хорошо. Раньше мы начинали это делать в мае.

По-хорошему надо подходить к этому вопросу стратегически и делать на четыре года. Календарь, на мой взгляд, является двигателем мастерства спортсмена в соревновательный период. Он может прибавлять в сезоне медленно и незаметно, но прогрессивно, а может регрессивно. Это зависит от календаря.

В декабре у нас было четыре старта в мороз. Я спрашивал региональных тренеров и белорусов и пришел к выводу, что почти все молодые тренеры переболели в этот период.

Календарь сыграл негативную роль в нашей подготовке, потому мы уже с тренерских позиций думаем о том, что будет со спортсменами дальше. Мне нравится, что Ростовцев взялся за этот вопрос, и мы каждые три дня обсуждаем календарь», – сказал Каминский.