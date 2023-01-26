Поршнев о спринте в Раубичах: «Сегодня такая погода, сложная трасса, каша, очень сильно загружались ноги, тяжело было стрелять именно стоя»

Теги сборная России Никита Поршнев Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Никита Поршнев подвел итоги спринта на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где занял шестое место.

«Перед стартом я испытывал радость, что стартую. Не знаю, с чем это связано, давно такого ощущения не было. Я был рад, даже такая погода мне не мешала, не портила настроение. Я понимал, что сегодня я в хорошем настроении, в хорошем самочувствии и должен биться за призовые места.

Ветер меняется, перед тем, как начать стрельбу, я долго изготавливался и понимал, что надо работать качественно. Ждал долго первый выстрел, но потом начал стрелять. С ветром мне повезло, он мне не мешал.

Не знаю, как у других спортсменов – особо не успевал на них смотреть. Но, думаю, сегодня такая погода, сложная трасса, каша, очень сильно загружались ноги, забивались, тяжело было стрелять именно стоя.

Сегодня белорусские и русские болельщики большие молодцы. Поддерживали абсолютно всех спортсменов, придумывали кричалки, было очень приятно. На первом круге когда ехал, я даже сквозь зубы улыбнулся, потому что почувствовал, что это заряжает энергией. Молодцы, спасибо им», – сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок Содружества. Латыпов выиграл спринт, Серохвостов – 2-й, Смольский – 3-й

1 комментарий

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