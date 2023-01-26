Поршнев о спринте в Раубичах: «Сегодня такая погода, сложная трасса, каша, очень сильно загружались ноги, тяжело было стрелять именно стоя»

Российский биатлонист Никита Поршнев подвел итоги спринта на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где занял шестое место.

«Перед стартом я испытывал радость, что стартую. Не знаю, с чем это связано, давно такого ощущения не было. Я был рад, даже такая погода мне не мешала, не портила настроение. Я понимал, что сегодня я в хорошем настроении, в хорошем самочувствии и должен биться за призовые места.

Ветер меняется, перед тем, как начать стрельбу, я долго изготавливался и понимал, что надо работать качественно. Ждал долго первый выстрел, но потом начал стрелять. С ветром мне повезло, он мне не мешал.

Не знаю, как у других спортсменов – особо не успевал на них смотреть. Но, думаю, сегодня такая погода, сложная трасса, каша, очень сильно загружались ноги, забивались, тяжело было стрелять именно стоя.

Сегодня белорусские и русские болельщики большие молодцы. Поддерживали абсолютно всех спортсменов, придумывали кричалки, было очень приятно. На первом круге когда ехал, я даже сквозь зубы улыбнулся, потому что почувствовал, что это заряжает энергией. Молодцы, спасибо им», – сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок Содружества. Латыпов выиграл спринт, Серохвостов – 2-й, Смольский – 3-й