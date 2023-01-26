Дмитрий Губерниев: «Заявление МОК – абсолютная демагогия. Хотели бы допустить – допустили бы. Ерунду какую-то сказали и довольные сидят»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Заявление МОК – это абсолютная демагогия. Хотели бы допустить – допустили бы. Ерунду какую-то сказали и довольные сидят.

Никто нас никуда не допустит. Выдвигают какие-то условия, потом создадут рабочую группу – кто-то и что-то там будет выяснять. Какой-то бред!» – сказал Губерниев.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие