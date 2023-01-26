Дмитрий Губерниев: «Заявление МОК – абсолютная демагогия. Хотели бы допустить – допустили бы. Ерунду какую-то сказали и довольные сидят»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«Заявление МОК – это абсолютная демагогия. Хотели бы допустить – допустили бы. Ерунду какую-то сказали и довольные сидят.

Никто нас никуда не допустит. Выдвигают какие-то условия, потом создадут рабочую группу – кто-то и что-то там будет выяснять. Какой-то бред!» – сказал Губерниев.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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12 комментариев

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ymuller
Ответ prorvemss
Ну, Губерниева, кот поддержал воблу, то никуда не пустят. Так что пусть, не переживает))
он спортсмен?
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Лжетрофеич
Пора, Дима, менять фамилию. На Петухова.
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Viks
«Заявление МОК – это абсолютная демагогия. Как и заявления Позднякова и компании. Но все при деле.
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притвиц
Ответ selso99
Шаг навстречу сделал Мок. Мяч на стороне спортсменов. Участие в международных стартах слишком малая награда, значит так им нужны ЧМ и Олимпиады. Это дело каждого, МОК дал выбор.
Боюсь, что это дело не каждого , подумать может каждый, а вот сказать , есть сомнения , да и как сказать, я против войны, если страна воюет , в принципе уже на своей территории, думаю те кто сделал это предложение взвесили все и уже знают ответ.
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+2
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starichok77
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Пусть встанет Министр спорта России и скажет "мы против войны!" и завтра же будете в составе! Так что, яички жмет? Вам значит это не очень то и надо!
скажет и повесится?))
+2
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Montmorency
ну и что, условия вполне приемлемые. не жри допинг, не бегай с флагом, распевая гимн, не кричи на каждом углу "даёшь Киев" и будет тебе праздник. как в анекдоте - бороду сбрить можно, а мысли, мысли куда девать?
+5
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selso99
Ответ притвиц
Редкий случай, когда я согласен с популязатором биатлона, это просто болтовня, да и вряд-ли кто-то из спортсменов ради участия в международных стартах , скажет, что против политики правительства, этот просто отговорка , ну и еще для того, что было получить не малые финансовые взносы от России.
Шаг навстречу сделал Мок. Мяч на стороне спортсменов. Участие в международных стартах слишком малая награда, значит так им нужны ЧМ и Олимпиады. Это дело каждого, МОК дал выбор.
+9
-2
+7
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притвиц
Редкий случай, когда я согласен с популязатором биатлона, это просто болтовня, да и вряд-ли кто-то из спортсменов ради участия в международных стартах , скажет, что против политики правительства, этот просто отговорка , ну и еще для того, что было получить не малые финансовые взносы от России.
+4
-3
+1
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Анюточка Колыханова
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Пусть встанет Министр спорта России и скажет "мы против войны!" и завтра же будете в составе! Так что, яички жмет? Вам значит это не очень то и надо!
Такого министра сразу уволят и пришьют статью
+8
-2
+6
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Пусть встанет Министр спорта России и скажет "мы против войны!" и завтра же будете в составе! Так что, яички жмет? Вам значит это не очень то и надо!
+6
-5
+1
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prorvemss
Ну, Губерниева, кот поддержал воблу, то никуда не пустят.
Так что пусть, не переживает))
+7
0
+7
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selso99
Губерниев не нравится? Ещё одно доказательство того, что предложение МОК адекватное
+8
-4
+4
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