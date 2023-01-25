Дмитрий Песков: «В формулировках инициативы МОК слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято.

Пока в глаза бросается одно – даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи», – отметил Песков.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие