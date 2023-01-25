Дмитрий Песков: «В формулировках инициативы МОК слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято.
Пока в глаза бросается одно – даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи», – отметил Песков.
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
Поэтому, либо- отмена всех политических требований к нашим спортсменам и выступление под российским флагом и гимном, либо никак.
Кого не устраивает- на выход. Пусть ищут себе другие страны и сборные. Но в российской сборной предателей быть не должно.
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глаза, усы и часы.