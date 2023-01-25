Дмитрий Песков: «В формулировках инициативы МОК слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Песков Биатлон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято.

Пока в глаза бросается одно – даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи», – отметил Песков.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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42 комментария

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Любовь Гончарова
Ответ Forza Juve
можно хоть здесь без это клоуна?
Увы , вся наша жизнь , это слушать обещания и призывы потерпеть этих клоунов .
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Любовь Гончарова
Ответ HoratioH
Каждый раз, когда усатая моль открывает рот, мне мучительно хочется туда нассать
Пока только она точит и сьедает наши жизни .
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Руслан Узденов
Этот ведёт братоубийственную войну и рассуждает про семью.
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Александр Жертанов
Ответ Веселый грибочек
Такие персонажи, как Песков, только позорят страну на международной арене. Именно их везде видно и слышно, поскольку они официально "представляют" страну. По высказываниям таких персонажей и складывается мнение о россиянах, включая российских спортсменов. Страна катится в пропасть из-за чьих-то чрезмерных амбиций поиграть в великих стратегов и переписать историю, которую эти "стратеги", очевидно, очень плохо усвоили в школе и университете. А ведь 21 век на дворе -- не 19 век, и даже не 20 век. Но этим "стратегам", включая Пескова, всё равно. Их благополучие не связано с благополучием людей -- слишком далеки они от народа, за чей счет они всегда могут позволить себе купить часы "враждебного" производства.
грибов объелся, либераст?
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Александр Жертанов
Ответ Sova.BB
Мы еще услышим официальный протест когда МОК примет решение допустить на игры тех спортсменов, которые выступят с лозунгом «Мы за мир!». Потому что настоящие российские спортсмены-патриоты в логике государства должны быть за войну. (При этом еще ни в коем случае не называя войну войной).
Настоящие российские спортсмены должны быть за страну свою, а то что ты называешь войной,это война за спасение русских на Донбассе, за русский мир во всем мире.
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Любовь Гончарова
Ответ Геннадий Тимченко
Почему Письков свою семью считает олимпийской - из-за множества гражданств "недружественных стран" у этих честных и преданных Отечеству людей❓🤔
Он и ему подобные живут с семьями в Инонии, в России они только играют роли .
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Любовь Гончарова
Ответ Slavvyan
Мне стыдно за страну, когда этот персонаж открывает рот.
А кем вы гордитесь ?
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Любовь Гончарова
Ответ Веселый грибочек
Такие персонажи, как Песков, только позорят страну на международной арене. Именно их везде видно и слышно, поскольку они официально "представляют" страну. По высказываниям таких персонажей и складывается мнение о россиянах, включая российских спортсменов. Страна катится в пропасть из-за чьих-то чрезмерных амбиций поиграть в великих стратегов и переписать историю, которую эти "стратеги", очевидно, очень плохо усвоили в школе и университете. А ведь 21 век на дворе -- не 19 век, и даже не 20 век. Но этим "стратегам", включая Пескова, всё равно. Их благополучие не связано с благополучием людей -- слишком далеки они от народа, за чей счет они всегда могут позволить себе купить часы "враждебного" производства.
Но ведь ради поддержки таких персонажей наши спортсмены и рвутся в Думу . Вы слышали там хоть один голосок спортсмена , что надо было не пенсионные реформы проводить , а налаживать производство качественных и доступных населению лыж , патронов и т. д , чтобы люди смогли заняться спортом ?
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Любовь Гончарова
Ответ Сергей Фетисов
А чьи деньги будут тренироваться эти олимпийцы?У нас весь спорт практически на поддержке государства.Найдутся конечно кто и пожелает отказаться от СВО.Только их от России не отправят.Очередная игра от запада...
Вот пусть работают и тренируются за свой счет .
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Ir2019
Как они объяснят спортсменам, что раньше под белым флагом было можно выступать и награды от государства получать, а теперь нельзя. Помнится на ОИ они от триколора шарахались и героями были. Так сейчас по сути то ничего и не меняется.
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Jesc
Гигаклоун
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Сергей Фетисов
А чьи деньги будут тренироваться эти олимпийцы?У нас весь спорт практически на поддержке государства.Найдутся конечно кто и пожелает отказаться от СВО.Только их от России не отправят.Очередная игра от запада...
+1
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Sova.BB
Мы еще услышим официальный протест когда МОК примет решение допустить на игры тех спортсменов, которые выступят с лозунгом «Мы за мир!». Потому что настоящие российские спортсмены-патриоты в логике государства должны быть за войну. (При этом еще ни в коем случае не называя войну войной).
+5
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заляпут
Ответ HoratioH
Каждый раз, когда усатая моль открывает рот, мне мучительно хочется туда нассать
А что нибудь сделать не пытался ? Уже кто то это сделал у тебя в подъезде, а ты вроде бы что то так сильно не кричишь
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заляпут
Ответ Anton Kortenko
ой, иди ты нахер. дармоед усатый.
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maripous
В первую очередь, такие формулировки должны быть чужды нашим спортсменам и спортивным функционерам. И, если в мирное время это позорище без флага и гимна смогли пропихнуть, то сейчас это просто недопустимо и вообще преступно.
Поэтому, либо- отмена всех политических требований к нашим спортсменам и выступление под российским флагом и гимном, либо никак.
Кого не устраивает- на выход. Пусть ищут себе другие страны и сборные. Но в российской сборной предателей быть не должно.
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Денис Забелин
Ответ Wiley Fox
Мне интересно, если у Пескова баба олимпийская чемпионка, то можно их семью назвать олимпийской?
Их семью можно называть как хочешь, не ошибешься.
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IrinaPetrovna
Ответ Sanan1908
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Валерий Питерский
Ответ justbored
В итоге поторгуются и согласятся на всё. Первый раз что ли.
Песков умеет метлой мести. На то и поставлен.
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justbored
В итоге поторгуются и согласятся на всё. Первый раз что ли.
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Веселый грибочек
Такие персонажи, как Песков, только позорят страну на международной арене. Именно их везде видно и слышно, поскольку они официально "представляют" страну. По высказываниям таких персонажей и складывается мнение о россиянах, включая российских спортсменов. Страна катится в пропасть из-за чьих-то чрезмерных амбиций поиграть в великих стратегов и переписать историю, которую эти "стратеги", очевидно, очень плохо усвоили в школе и университете. А ведь 21 век на дворе -- не 19 век, и даже не 20 век. Но этим "стратегам", включая Пескова, всё равно. Их благополучие не связано с благополучием людей -- слишком далеки они от народа, за чей счет они всегда могут позволить себе купить часы "враждебного" производства.
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dm1959
Из олимпийских идеалов: "...поддержание мира на планете, дружбы, сотрудничества..."
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Денис Давыдов
Ответ Forza Juve
можно хоть здесь без это клоуна?
Не вижу ничего и не слышу, этого ничего не существует! Как же жалко.
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papa buba diop
"Спорт вне политики! " хитро подмигнул Дмитрий Сергеевич депутатам Журовой, Валуеву и Шипулину.
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Velirpa
"пока в глаза бросается одно"
_______________________________
глаза, усы и часы.
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