Ольга Зайцева: «Как идет подготовка к «Гонке звезд»? Надеюсь, что на «старом порохе» проеду»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону высказалась об участии в «Гонке звезд», которая пройдет в «Лужниках» 4-5 февраля.

– Как идет подготовка? Надеюсь, что на «старом порохе» проеду. На самом деле специально не готовилась. Но сейчас немножко начинаю двигаться. Жаль, что снега маловато у нас, но две тренировочки провела.

– Какие‑то спортивные цели ставите для себя в этой гонке? Или для вас это больше шоу?

– Рада поучаствовать в этом мероприятии. Постараюсь никого не расстроить и оправдать надежды. Но хотя, конечно, отношусь к этому больше как к шоу и как к возможности поучаствовать в красивом мероприятии, подарить радость и посмотреть, кто как готов.

– Наверное, эта гонка еще и возможность встретиться со старыми друзьями?

– Конечно. Встреча спортсменов – всегда радостное событие. Думаю, будет весело. В целом же, конечно, это важное мероприятие для развития спорта, для любителей. Здорово, что такие мероприятия проводятся.

– С кем из биатлонных коллег поддерживаете связь?

– Да практически со всеми. Все друг другу помогаем по возможности, – сказала Зайцева.