Ольга Зайцева: «Как идет подготовка к «Гонке звезд»? Надеюсь, что на «старом порохе» проеду»

Теги Ольга Зайцева Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказалась об участии в «Гонке звезд», которая пройдет в «Лужниках» 4-5 февраля.

– Как идет подготовка? Надеюсь, что на «старом порохе» проеду. На самом деле специально не готовилась. Но сейчас немножко начинаю двигаться. Жаль, что снега маловато у нас, но две тренировочки провела.

– Какие‑то спортивные цели ставите для себя в этой гонке? Или для вас это больше шоу?

– Рада поучаствовать в этом мероприятии. Постараюсь никого не расстроить и оправдать надежды. Но хотя, конечно, отношусь к этому больше как к шоу и как к возможности поучаствовать в красивом мероприятии, подарить радость и посмотреть, кто как готов.

– Наверное, эта гонка еще и возможность встретиться со старыми друзьями?

– Конечно. Встреча спортсменов – всегда радостное событие. Думаю, будет весело. В целом же, конечно, это важное мероприятие для развития спорта, для любителей. Здорово, что такие мероприятия проводятся.

– С кем из биатлонных коллег поддерживаете связь?

– Да практически со всеми. Все друг другу помогаем по возможности, – сказала Зайцева.

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33 комментария

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expertmer2020
Хотел бы заметить, если спортсмен завершил карьеру - он может колоться всем, чем захочет.

Новый порох - пороховниц не портит.
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Kvik75
Ответ PerfectSvendsen
Катюша Солнышко Юрьева и Дима Ярошенко уже скупили все шприцы и капельницы в аптеках. Тоже готовятся
а ты что провизор
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Kvik75
Ответ evgeniy
Куча доброхотов отписалась по одной методичке.
+++++
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Kvik75
Ответ velesss
ее лишили завоеванного с 2014 года, но веры ей все равно нет, лично у меня.
твои проблемы
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Ксения Бьорндален
Andrey Novikov, а ты чего так впрягаешься за допингистку? Социально близка тебе?
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Погладь быка
Старая селитра борозды не испортит.
0
-4
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oleg9999
Старая соль уже не работает, добавлю старого надежного порошка
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Антон Александров
А другие участники - на старом Эпорохе
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Погладь быка
На старом, том самом порохе? Вот это то и смущает. Но вы там поосторожнее с солью, Ольга.
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Andrey Novikov
Ответ velesss
ее лишили завоеванного с 2014 года, но веры ей все равно нет, лично у меня.
А вы лично кто? Не думаю, что ваша вера очень важна. Скорее совсем другое.
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Andrey Novikov
Ответ volga_olga
Юмор скорее безвкусный или протухший.
Слёт петросянов:)
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Viks
Какая "Двукратная олимпийская чемпионка" ? --- Полоумный Терюшков ещё только предлагает не признавать решения КАС, а Спортс его уже опередил?
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velesss
Ответ starichok77
двукратная олимпийская? её разве не лишили?
ее лишили завоеванного с 2014 года, но веры ей все равно нет, лично у меня.
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velesss
Ну какая же гонка "ветеранов" без любительницы икры и красной рыбы , ну любит дамочка соль, как наверно и все бывшие.
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Viks
Пойманные допингисты буду соревноваться с НЕпойманными допингистами... А денег им дадут?
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Viks
Ответ Анюточка Колыханова
Она же на фронт так рвалась, почему ещё не там?
Стреляют...
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Viks
Ответ starichok77
двукратная олимпийская? её разве не лишили?
Это Спортс продолжает свою политику искажений и подмен. Тут их бывший шеф Навоша флаги беларусам менял - доигрался: 12 лет тюрьмы...
+2
-6
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Ксения Бьорндален
Ответ Анюточка Колыханова
Она же на фронт так рвалась, почему ещё не там?
"Потому что в тылу я буду полезнее" (с)
+7
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Анюточка Колыханова
Она же на фронт так рвалась, почему ещё не там?
+15
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volga_olga
Ответ Andrey Novikov
Вот казалось бы - уже отстранили российский биатлон от ИБУ, разошлись дорожки, но боты не остались равнодушными и прутся и прутся. Видимо кому-то очень это нужно. А юмор скорее солёный, чем острый. Да острым и не пахнет, совсем наоборот:-)
Юмор скорее безвкусный или протухший.
+4
-7
-3
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PerfectSvendsen
Ответ Ксения Бьорндален
Ольга Зайцева: «Как идет подготовка к «Гонке звезд»? Надеюсь, что на «старом порохе» проеду. Ем соль ложками»
Катюша Солнышко Юрьева и Дима Ярошенко уже скупили все шприцы и капельницы в аптеках. Тоже готовятся
+12
-8
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PerfectSvendsen
Ответ Viks
Гонка допинг-звёзд! Дважды звезданутая Катя Юрьева участвует?
А как же! И Дима Ярошенко
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volga_olga
Ничего себе, а что за гонка, почему так мало рекламы?
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starichok77
двукратная олимпийская? её разве не лишили?
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evgeniy
Куча доброхотов отписалась по одной методичке.
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