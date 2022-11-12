Кристиансен о словах Зайцевой про частичную мобилизацию: «Стала ли она жертвой пропаганды, или это ее собственное мнение?»

Норвежский биатлонист прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки о частичной мобилизации в России.

В октябре Зайцева сказала: «Моя первая мысль: всех призывать. Даже я сама готова пойти. Потому что мы умеем стрелять».

«Стала ли она жертвой пропаганды, стала ли она жертвой принуждения и мнений других, или это ее собственное мнение?

Я могу понять, что очень трудно вырваться и выкрикнуть собственное мнение, потому что я не думаю, что в состоянии представить, в каких условиях они живут с точки зрения свободы слова и чего они боятся, если выйдут и выскажут свое мнение. Думаю, они могут опасаться за свою жизнь, так что нам немного трудно понять это», – сказал Кристиансен.