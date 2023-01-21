Александр Поварницын: «Гонкой доволен на 80 процентов. К сожалению, не получилась стрельба стоя – видимо, потерял концентрацию в какой-то момент»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Гонкой доволен на 80 процентов. Очень хорошо начал – два нуля на лежке, причем очень быстрых. Старался более рискованно работать. К сожалению, не получилась стрельба стоя – тренеры сказали, что промахи очень близкие. Видел, что очень надежная была с моей стороны стрельба – видимо, потерял концентрацию в какой-то момент.

Каша на дистанции. Силы есть, но реализовать их в таких условиях не получается. Ты утопаешь просто в снегу при минимальном движении.

Отмечаю, что психологически теперь легче выступать», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».