Михаил Шашилов: «Ирка Казакевич вчера говорила: «Меня прет». Настя Шевченко на пристрелке тоже нервничала. Проблемы никакой, это рабочие моменты»
Тренер сборной России Михаил Шашилов высказался о выступлении Наталии Шевченко в спринте на этапе Кубка Содружества (2-е место).
– Переход Наталии Шевченко из лыж в биатлон получился короткий и весьма успешный.
– Это не правило, скорее исключение. Но надо над этим работать.
– Один промах по такой гонке и феноменальный лыжный ход. Она адаптировалась к бегу на лыжах с оружием?
– Для лыжника проблема – это не бег с оружием, а остановиться на рубеже. Они так устроены.
– Она в состоянии на ноль работать? На тренировках делает серии без промахов?
– Она пару контрольных тренировок с нолем проходила.
– Вы не удивлены, что Наташа поднялась так высоко сегодня?
– Мне было интересно, как люди с гор переживают акклиматизацию. На первый день стартовать – и всегда проблема со стрельбой. Я не любитель бегать с листа, но эксперимент провели, сейчас поговорим, как спортсмены себя чувствовали – кого-то сильно колотило.
Ирка Казакевич вчера говорила: «Меня прет». Настя Шевченко на пристрелке тоже нервничала. Проблемы нет никакой, это рабочие моменты.
– К пасьюту все будет нормально?
– Да, потом будет вторая волна – будем смотреть, – сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Ох и выпрут же вас.
Ну нахваливали все после разовых успехов Стину, Лампич, Гесснер, кто там еще был из лыж. А потом их даже не замечали, понимая, что разовые успехи это разовые успехи и с топами им все равно не тягаться.
Наталья уже второй раз на моей памяти отлично стреляет. Для первого года в биатлоне - это очень даже хорошо. У неё со стрельбой по идее даже лучше, чем у той-же Казакевич. Если смотреть относительно чистые гонки этого сезона, где 1-2 промаха.