Михаил Шашилов: «Ирка Казакевич вчера говорила: «Меня прет». Настя Шевченко на пристрелке тоже нервничала. Проблемы никакой, это рабочие моменты»

Тренер сборной России Михаил Шашилов высказался о выступлении Наталии Шевченко в спринте на этапе Кубка Содружества (2-е место).

– Переход Наталии Шевченко из лыж в биатлон получился короткий и весьма успешный.

– Это не правило, скорее исключение. Но надо над этим работать.

– Один промах по такой гонке и феноменальный лыжный ход. Она адаптировалась к бегу на лыжах с оружием?

– Для лыжника проблема – это не бег с оружием, а остановиться на рубеже. Они так устроены.

– Она в состоянии на ноль работать? На тренировках делает серии без промахов?

– Она пару контрольных тренировок с нолем проходила.

– Вы не удивлены, что Наташа поднялась так высоко сегодня?

– Мне было интересно, как люди с гор переживают акклиматизацию. На первый день стартовать – и всегда проблема со стрельбой. Я не любитель бегать с листа, но эксперимент провели, сейчас поговорим, как спортсмены себя чувствовали – кого-то сильно колотило.

Ирка Казакевич вчера говорила: «Меня прет». Настя Шевченко на пристрелке тоже нервничала. Проблемы нет никакой, это рабочие моменты.

– К пасьюту все будет нормально?

– Да, потом будет вторая волна – будем смотреть, – сказал Шашилов в эфире « ».