Михаил Шашилов: «Ирка Казакевич вчера говорила: «Меня прет». Настя Шевченко на пристрелке тоже нервничала. Проблемы никакой, это рабочие моменты»

Теги сборная России жен Михаил Шашилов Матч ТВ Наталия Шевченко (Мекрюкова) Кубок Содружества Биатлон

Тренер сборной России Михаил Шашилов высказался о выступлении Наталии Шевченко в спринте на этапе Кубка Содружества (2-е место). 

– Переход Наталии Шевченко из лыж в биатлон получился короткий и весьма успешный.

– Это не правило, скорее исключение. Но надо над этим работать.

– Один промах по такой гонке и феноменальный лыжный ход. Она адаптировалась к бегу на лыжах с оружием?

– Для лыжника проблема – это не бег с оружием, а остановиться на рубеже. Они так устроены.

– Она в состоянии на ноль работать? На тренировках делает серии без промахов?

– Она пару контрольных тренировок с нолем проходила.

– Вы не удивлены, что Наташа поднялась так высоко сегодня?

– Мне было интересно, как люди с гор переживают акклиматизацию. На первый день стартовать – и всегда проблема со стрельбой. Я не любитель бегать с листа, но эксперимент провели, сейчас поговорим, как спортсмены себя чувствовали – кого-то сильно колотило.

Ирка Казакевич вчера говорила: «Меня прет». Настя Шевченко на пристрелке тоже нервничала. Проблемы нет никакой, это рабочие моменты.

– К пасьюту все будет нормально?

– Да, потом будет вторая волна – будем смотреть, – сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ». 

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8 комментариев

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Мишка Шарапов
Ответ Kvik75
Миша успокойся когда то Динара тоже была ноунеймом
Слабый аргумент. Все когда-то были ноунеймами. Другой вопрос, что кто-то им и остался. А кто-то пошел вперед.
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-2
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Kvik75
Ответ Мишка Шарапов
Никогда. Вот в топ 10 провела море гонок подряд. Глупо даже сравнивать топа с ноунемов с разовым успехом. Если вы забыли, то Динара была самой стабильной спортсменкой КМ, очень долгое время не выпадая в каждой из гонок из топ 10. А когда выпала заняла 11 место насколько помню. Что значит принижаю. Просто трезво отношусь. Если проводить аналогии, то вся Россия короновала Линду Носкову, после того как Азаренко играя на 15 % своего уровня сама отдала ей матч. А потом пришла Соболенко и расставила все на свои мечта. Разовый успех, обусловленный целым рядом факторов (штиллем, застрелами сильных соперниц) есть разовый успех. С вероятностью 99 % Микрюкову в следующей гонке в топ 3 не увидим. Воот. Второй раз. Раз в год и Казакевич стреляет ноль. На двух рубежах. В штиль. На четырех и раза в год такого не бывает. Ну нахваливали все после разовых успехов Стину, Лампич, Гесснер, кто там еще был из лыж. А потом их даже не замечали, понимая, что разовые успехи это разовые успехи и с топами им все равно не тягаться.
Миша успокойся когда то Динара тоже была ноунеймом
0
0
0
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Мишка Шарапов
«Меня прет».

Ох и выпрут же вас.
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-1
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Матвей Суицидин
Шашылов, наверное, только рад, что нет КМ. Никто за плохие результаты не спрашивает. Кто-нибудь да в призах почти всегда. И полное впечатление успешной работы.
+2
-1
+1
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Мишка Шарапов
Ответ Anouck
А часто на Кубке Мира та же Динара вылетала из сороковочки? Мне показалось, или на другой ветке вы её чуть ли не короновали?Чего ради принижать соперниц? То что вы делаете - не только неуважение к ее соперницам. Есть здесь что-то от обесценивания усилий, если б выиграла, это ещё было бы понятно, а так вы фактически кидаете солидный такой булыжник в огород Динары. Наталья уже второй раз на моей памяти отлично стреляет. Для первого года в биатлоне - это очень даже хорошо. У неё со стрельбой по идее даже лучше, чем у той-же Казакевич. Если смотреть относительно чистые гонки этого сезона, где 1-2 промаха.
Никогда. Вот в топ 10 провела море гонок подряд. Глупо даже сравнивать топа с ноунемов с разовым успехом. Если вы забыли, то Динара была самой стабильной спортсменкой КМ, очень долгое время не выпадая в каждой из гонок из топ 10. А когда выпала заняла 11 место насколько помню. Что значит принижаю. Просто трезво отношусь. Если проводить аналогии, то вся Россия короновала Линду Носкову, после того как Азаренко играя на 15 % своего уровня сама отдала ей матч. А потом пришла Соболенко и расставила все на свои мечта. Разовый успех, обусловленный целым рядом факторов (штиллем, застрелами сильных соперниц) есть разовый успех. С вероятностью 99 % Микрюкову в следующей гонке в топ 3 не увидим. Воот. Второй раз. Раз в год и Казакевич стреляет ноль. На двух рубежах. В штиль. На четырех и раза в год такого не бывает.

Ну нахваливали все после разовых успехов Стину, Лампич, Гесснер, кто там еще был из лыж. А потом их даже не замечали, понимая, что разовые успехи это разовые успехи и с топами им все равно не тягаться.
0
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Anouck
Ответ Мишка Шарапов
В чем успех то? Не факт что на КМ попадала бы хотя бы изредка в сороковочку.
А часто на Кубке Мира та же Динара вылетала из сороковочки? Мне показалось, или на другой ветке вы её чуть ли не короновали?Чего ради принижать соперниц? То что вы делаете - не только неуважение к ее соперницам. Есть здесь что-то от обесценивания усилий, если б выиграла, это ещё было бы понятно, а так вы фактически кидаете солидный такой булыжник в огород Динары.

Наталья уже второй раз на моей памяти отлично стреляет. Для первого года в биатлоне - это очень даже хорошо. У неё со стрельбой по идее даже лучше, чем у той-же Казакевич. Если смотреть относительно чистые гонки этого сезона, где 1-2 промаха.
+1
0
+1
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тоторо
пик акклиматизации после спуска с гор на 3-4 день. я так понимаю на ГП у его группы будет пик, хотя если они 17ого приехали,то пик был сегодня.
0
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0
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Мишка Шарапов
В чем успех то? Не факт что на КМ попадала бы хотя бы изредка в сороковочку.
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-4
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