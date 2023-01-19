Наталия Шевченко: «Первым выстрелом на стойке поторопилась немного, видела даже, куда промах. Но все равно удалось хорошо выступить»

Теги сборная России жен Матч ТВ Наталия Шевченко (Мекрюкова) Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (2-е место). 

«Сегодня хорошее состояние. Вчера на официальной тренировке чувствовала себя очень тяжело – видимо, после спуска с гор нужны еще дни, чтобы почувствовать себя лучше. Сегодня не сказать, что на 100% хорошее самочувствие, но я довольна.

Еще довольна стрельбой. Первым выстрелом на стойке поторопилась немного, видела даже, куда промах. Но все равно удалось хорошо выступить.

На этой трассе я была осенью на Кубке Содружества, роллерная показалась тяжелее, чем зимняя. Но круг сделали 2,5 км не такой, как был летом, и первый подъем – достаточно тяжелый. Трасса, как и везде, – рабочая.

Думаю, могу поставить себе за гонку четыре с большим плюсом», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ». 

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2 комментария

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Daniyar8
Очень рад за Наталию, на финише мощно смотрелась!
+1
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+1
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ivan 07
Ставь пятерку. Когда еще промахнешься всего один раз.
0
-2
-2
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