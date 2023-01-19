Наталия Шевченко: «Первым выстрелом на стойке поторопилась немного, видела даже, куда промах. Но все равно удалось хорошо выступить»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (2-е место).

«Сегодня хорошее состояние. Вчера на официальной тренировке чувствовала себя очень тяжело – видимо, после спуска с гор нужны еще дни, чтобы почувствовать себя лучше. Сегодня не сказать, что на 100% хорошее самочувствие, но я довольна.

Еще довольна стрельбой. Первым выстрелом на стойке поторопилась немного, видела даже, куда промах. Но все равно удалось хорошо выступить.

На этой трассе я была осенью на Кубке Содружества, роллерная показалась тяжелее, чем зимняя. Но круг сделали 2,5 км не такой, как был летом, и первый подъем – достаточно тяжелый. Трасса, как и везде, – рабочая.

Думаю, могу поставить себе за гонку четыре с большим плюсом», – сказала Шевченко в эфире « ».