Тамара Дербушева: «Работой на огневых рубежах я совсем недовольна, не стоило допускать промахи, тем более погода позволяла»

Теги сборная России жен Тамара Дербушева (Воронина) Матч ТВ Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (5-е место). 

«Работой на огневых рубежах я совсем недовольна, не стоило допускать промахи, тем более погода позволяла – сегодня не было ветра, освещение хорошее.

А по скорости я старалась держаться за девчонками, все равно немного уступала им.

Что случилось со стрельбой? Не знаю. Хотелось все равно работать чисто, побыстрее, но не удалось.

Силы на следующие гонки есть. Будем бороться в каждой», – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ». 

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1 комментарий

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Александр Корнейчук
Тихоход!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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