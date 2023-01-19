Тамара Дербушева: «Работой на огневых рубежах я совсем недовольна, не стоило допускать промахи, тем более погода позволяла»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (5-е место).

«Работой на огневых рубежах я совсем недовольна, не стоило допускать промахи, тем более погода позволяла – сегодня не было ветра, освещение хорошее.

А по скорости я старалась держаться за девчонками, все равно немного уступала им.

Что случилось со стрельбой? Не знаю. Хотелось все равно работать чисто, побыстрее, но не удалось.

Силы на следующие гонки есть. Будем бороться в каждой», – сказала Дербушева в эфире « ».