Лариса Куклина: «Безумно рада своей стрельбе сегодня. Боялась, потому что перед стартом было очень сомнительное состояние мышечное»

Теги сборная России жен Лариса Куклина Матч ТВ Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в спринте на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах. 

«Безумно рада своей стрельбе сегодня. Боялась, потому что перед стартом было очень сомнительное состояние мышечное, но вроде бы справилась, все хорошо.

Безусловно, сейчас дни получше, чем первые два дня в Рыбинске. Мне кажется, они у меня теперь отложатся на всю жизнь.

Пока не видела аналитику по ходу. Могу сказать, что рельеф трассы для меня тяжелый в техническом плане – как раз тот аспект, который мы отрабатывали весь подготовительный период с Юрием Михайловичем (Каминским).

Посмотрим, но думаю, что этот первый коварный подъем – он очень страшный», – сказала Куклина в эфире «Матча ТВ». 

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5 комментариев

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2533ПВ
Ответ Афанасия
Комментарий удален пользователем
Никто не умаляет тренерских достоинств ЮМ.Просто возник вопрос-это горная подготовка дала такой результат или ЮМ все же смог разогнать Куклину?
0
0
0
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тоторо
Ответ ivan 07
Согласен. Стойку так вообще отработала ,как Вирер в ее лучшей форме.
отработала стрельбу как когда она была Кузнецовой)
+1
0
+1
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Афанасия
Комментарий удален
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Пенчекряк
У Каминского даже мёртвый прибавит
+6
0
+6
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тоторо
Каминский умничка, выводит таки Куклину к ГС на пик!
+4
0
+4
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ivan 07
Согласен. Стойку так вообще отработала ,как Вирер в ее лучшей форме.
+2
0
+2
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