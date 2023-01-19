Лариса Куклина: «Безумно рада своей стрельбе сегодня. Боялась, потому что перед стартом было очень сомнительное состояние мышечное»
Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в спринте на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах.
«Безумно рада своей стрельбе сегодня. Боялась, потому что перед стартом было очень сомнительное состояние мышечное, но вроде бы справилась, все хорошо.
Безусловно, сейчас дни получше, чем первые два дня в Рыбинске. Мне кажется, они у меня теперь отложатся на всю жизнь.
Пока не видела аналитику по ходу. Могу сказать, что рельеф трассы для меня тяжелый в техническом плане – как раз тот аспект, который мы отрабатывали весь подготовительный период с Юрием Михайловичем (Каминским).
Посмотрим, но думаю, что этот первый коварный подъем – он очень страшный», – сказала Куклина в эфире «Матча ТВ».
5 комментариев