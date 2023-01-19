Михаил Шашилов: «Две недели мы в горах отсиделись, сейчас здесь соревнуемся, и хотелось бы контрольный старт провести опять в горах»

Теги сборная России сборная России жен Михаил Шашилов Матч ТВ Биатлон

Тренер сборной России Михаил Шашилов рассказал о планах провести контрольный старт после подготовки в горах. 

Группа Шашилова пропустила этап Кубка России в Рыбинске. 

«Хочу 12 февраля провести (старт), как бы я готовился к Олимпиаде. Все это результат подготовки к какому-то старту, пускай контрольному.

То есть все было спланировано, две недели мы в горах отсиделись, сейчас здесь соревнуемся, и хотелось бы контрольный старт провести опять в горах.

Следующая Олимпиада в горах, потому единый календарный план так и составили.

Конечно, мы теряем какие-то рейтинги. Но я не думаю, что это главное в сегодняшней жизни», – сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ». 

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2 комментария

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DHermes
Это все подготовка, раньше к ои, теперь к контрольному старту
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Солотина
Бред какой-то! Все бегают на своих домашних стартах, а они готовятся к мифической олимпиаде, на которую их не пригласят. С головой-то у него всё в порядке???
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0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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