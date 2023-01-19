Михаил Шашилов: «Две недели мы в горах отсиделись, сейчас здесь соревнуемся, и хотелось бы контрольный старт провести опять в горах»
Тренер сборной России Михаил Шашилов рассказал о планах провести контрольный старт после подготовки в горах.
Группа Шашилова пропустила этап Кубка России в Рыбинске.
«Хочу 12 февраля провести (старт), как бы я готовился к Олимпиаде. Все это результат подготовки к какому-то старту, пускай контрольному.
То есть все было спланировано, две недели мы в горах отсиделись, сейчас здесь соревнуемся, и хотелось бы контрольный старт провести опять в горах.
Следующая Олимпиада в горах, потому единый календарный план так и составили.
Конечно, мы теряем какие-то рейтинги. Но я не думаю, что это главное в сегодняшней жизни», – сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
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