Михаил Шашилов: «Две недели мы в горах отсиделись, сейчас здесь соревнуемся, и хотелось бы контрольный старт провести опять в горах»

Тренер сборной России Михаил Шашилов рассказал о планах провести контрольный старт после подготовки в горах.

Группа Шашилова пропустила этап Кубка России в Рыбинске.

«Хочу 12 февраля провести (старт), как бы я готовился к Олимпиаде. Все это результат подготовки к какому-то старту, пускай контрольному.

То есть все было спланировано, две недели мы в горах отсиделись, сейчас здесь соревнуемся, и хотелось бы контрольный старт провести опять в горах.

Следующая Олимпиада в горах, потому единый календарный план так и составили.

Конечно, мы теряем какие-то рейтинги. Но я не думаю, что это главное в сегодняшней жизни», – сказал Шашилов в эфире « ».