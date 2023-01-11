Серохвостов и Гербулова пропустят этап Кубка России в Рыбинске, участие группы Шашилова – под вопросом

Теги сборная России сборная России жен Наталья Гербулова Михаил Шашилов Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Биатлон

Российские биатлонисты Даниил Серохвостов и Наталья Гербулова пропустят пятый этап Кубка России по биатлону в Рыбинске.

Соревнования пройдут с 12 по 16 января. Как сообщает «Матч ТВ», Гербулова переболела и решила взять паузу в выступлениях. В случае с Серохвостовым причины не уточняются.

Также отмечается, что группа Михаила Шашилова, которая сейчас находится в Сочи (включая Ирину Казакевич, Анастасию Шевченко и Тамару Дербушеву), с большой вероятностью тоже пропустит этап. 

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2 комментария

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volga_olga
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Ну здравствуйте...

Гербулова еще понятно - для нее важнее Кубок Содружества. А остальные что? Серохвостов после декабрьских успехов надорвался? Шашилов планирует вынести всех на ЧР?
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Goodguy
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Хитрованы, готовятся к КС. Уже небось в Раубичах сидят три недели как (официально в Сочи, реально в Раубичах). Гербулова все наивно надеется майку удержать (что нереально).
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