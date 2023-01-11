Серохвостов и Гербулова пропустят этап Кубка России в Рыбинске, участие группы Шашилова – под вопросом
Российские биатлонисты Даниил Серохвостов и Наталья Гербулова пропустят пятый этап Кубка России по биатлону в Рыбинске.
Соревнования пройдут с 12 по 16 января. Как сообщает «Матч ТВ», Гербулова переболела и решила взять паузу в выступлениях. В случае с Серохвостовым причины не уточняются.
Также отмечается, что группа Михаила Шашилова, которая сейчас находится в Сочи (включая Ирину Казакевич, Анастасию Шевченко и Тамару Дербушеву), с большой вероятностью тоже пропустит этап.
Гербулова еще понятно - для нее важнее Кубок Содружества. А остальные что? Серохвостов после декабрьских успехов надорвался? Шашилов планирует вынести всех на ЧР?