Серохвостов и Гербулова пропустят этап Кубка России в Рыбинске, участие группы Шашилова – под вопросом

Российские биатлонисты Даниил Серохвостов и Наталья Гербулова пропустят пятый этап Кубка России по биатлону в Рыбинске.

Соревнования пройдут с 12 по 16 января. Как сообщает «Матч ТВ», Гербулова переболела и решила взять паузу в выступлениях. В случае с Серохвостовым причины не уточняются.

Также отмечается, что группа Михаила Шашилова, которая сейчас находится в Сочи (включая Ирину Казакевич, Анастасию Шевченко и Тамару Дербушеву), с большой вероятностью тоже пропустит этап.