Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Теги телевидение Кубок Содружества Биатлон

19-22 января в белорусских Раубичах пройдет четвертый этап PARI Кубка Содружества по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований. 

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

Раубичи, Беларусь

Расписание трансляций

4-й этап

19 января

Спринт, мужчины

11.00 Матч ТВ, Матч! Планета

Спринт, женщины

14.00

21 января

Гонка преследования, мужчины

11.00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Гонка преследования, женщины

14.00 Матч ТВ, Матч! Планета

22 января

Масс-старт, мужчины

11.00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Масс-старт, женщины

14.00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции, возможны изменения в расписании.

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