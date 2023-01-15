Бабиков о медийности биатлона: «Нужно сделать шаг вперед в плане открытости, а не закрытости»

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о медийности биатлона.

«Можно больше делать интересного контента, чтобы люди понимали, то когда отменяют соревнования в минус 30, то это не значит, что все лежат на кроватях – все продолжают тренироваться.

Нужно сделать шаг вперед в плане открытости, а не закрытости», – сказал Бабиков в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».

Антон Бабиков: «Критиковать нельзя, но хочу сказать СБР, что надо делать больше в плане медиа. Будто у нас есть что скрывать»

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