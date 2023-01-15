Бабиков о медийности биатлона: «Нужно сделать шаг вперед в плане открытости, а не закрытости»

Теги сборная России Кубок России Антон Бабиков Биатлон

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о медийности биатлона.

«Можно больше делать интересного контента, чтобы люди понимали, то когда отменяют соревнования в минус 30, то это не значит, что все лежат на кроватях – все продолжают тренироваться.

Нужно сделать шаг вперед в плане открытости, а не закрытости», – сказал Бабиков в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».

Антон Бабиков: «Критиковать нельзя, но хочу сказать СБР, что надо делать больше в плане медиа. Будто у нас есть что скрывать»

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3 комментария

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Irina
Бабантон тепленький какой-то, вспоминаю его интервью прошлогоднее где он жаловался что они чай не пьют с тренерами и с командой все вместе и в настолки не играют) теперь возмущается,что болельщики плохо про него подумают, что он делает в минус 30) у всех дела поважнее чем думать чем заняты биатонисты в минус 30. Антон - очень странный персонаж, воспитанный на сказках
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Афанасия
Куда уж «открытей»? Осталось только в стиле дома2 всей сборной у костра на бревне собираться, а Гу будет этим всем руководить
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Dinamik1
Уверен что если бы были трансляции на других каналах Матч с губером ни кто бы не смотрел.Самовлюбленность.и самолюбование этого создания не знает границ и в итоге кому оно нужно.
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