Александр Поварницын: «Была задача поиграть с Бабиковым в тактическую борьбу и постараться выиграть, но он оказался сильнее»

Биатлонист Александр Поварницын оценил итоги большого масс-старт на этапе Кубка России в Рыбинске, где занял третье место.

«Стоя излишне торопился делать выстрел. Вчера нарабатывал на тренировке стрельбу в ветер, чтобы успевать нажимать на курок в порыв. Сегодня это сыграло злую шутку, потому что ветра не было.

Антон (Бабиков) в контактных гонках бывает редко победим, поэтому у меня была задача поиграть с ним в тактическую борьбу и постараться выиграть, но, к сожалению, он оказался сильнее.

Старался сидеть против ветра за спинами, в подъем натягивал, изматывая противников, но в итоге измотался сам», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок России. Бабиков победил в большом масс-старте, Гараничев – 2-й, Поварницын – 3-й, Елисеев – 4-й, Халили – 9-й