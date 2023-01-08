Антон Бабиков: «Критиковать нельзя, но хочу сказать СБР, что надо делать больше в плане медиа. Будто у нас есть что скрывать»
Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о популярности биатлона.
– Не чувствуешь спада популярности у нашего биатлона?
– Сейчас замечаю это. В плане медийности спад. То, как реагировали болельщики на наши победы в 2017 году, как у меня после победы над Фуркадом вместо 17 тысяч стало 50 тысяч подписчиков… Сейчас такие приросты просто невозможны. У того же Карима [Халили] как призера Олимпийских игр нет такого.
Сейчас мы более замкнутые, хотя, казалось бы, новое поколение должно быть открытым. Я считаю, что мы недостаточно работаем в плане медиа. Критиковать нельзя, но хочу сказать СБР (Союзу биатлонистов России), что надо делать больше.
Сейчас столько возможностей делать качественные и классные вещи, как мы иногда пашем на тренировках, выкладываемся, но это никто не видит, не снимает и не выкладывает. За это немного обидно.
– Клево было бы придумать медийный биатлон!
– Ну да, но достаточно просто сделать нас медийной командой. У нас есть что качественно показать, но мы ничего не делаем. Летом к нам приезжал [Андрей] Романов и снял крутые видео, в остальное время ничего не было. Будто у нас есть что скрывать, ха-ха.
– СБР недостаточно работает в плане медийности?
– Мы очень много времени тренируемся, от нас лично ждать чего-то вряд ли стоит, потому что это займет много времени. Мы не можем загружать себя пост-обработкой материала. Этим все же должна заниматься пресс-служба, – сказал Бабиков.
Антон, от спортсменов нужны только медали, как подтверждение того, что эта власть ведёт страну и народ в правильном направлении, и она лучше, чем все остальные варианты. Так давайте же сплотимся вокруг неё и пойдём дальше к светлому будущему!
Если же спортсмены не завоёвывают медали, тогда их используют, как разменную монету в разжигании ненависти к Западу - наших засуживают, обманывают, несправедливо обижают, ставят им палки в колеса и далее по списку, потому что Запад ненавидит нашу замечательную страну и её замечательную власть. Так давайте же сплотимся вокруг неё и дадим отпор врагам, которые мешают нам идти к светлому будущему!
А в данный момент в пропагандистских целях вас нельзя использовать ни в каком виде, поэтому вы и не нужны никому от слова вообще. Смирись и не расстраивайся.
Кстати, Лапшину ничего не мешает достойно выступать (в этом сезоне, по крайней мере) и быть более, чем "медийным"