Антон Бабиков: «Критиковать нельзя, но хочу сказать СБР, что надо делать больше в плане медиа. Будто у нас есть что скрывать»

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о популярности биатлона.

– Не чувствуешь спада популярности у нашего биатлона?

– Сейчас замечаю это. В плане медийности спад. То, как реагировали болельщики на наши победы в 2017 году, как у меня после победы над Фуркадом вместо 17 тысяч стало 50 тысяч подписчиков… Сейчас такие приросты просто невозможны. У того же Карима [Халили] как призера Олимпийских игр нет такого.

Сейчас мы более замкнутые, хотя, казалось бы, новое поколение должно быть открытым. Я считаю, что мы недостаточно работаем в плане медиа. Критиковать нельзя, но хочу сказать СБР (Союзу биатлонистов России), что надо делать больше.

Сейчас столько возможностей делать качественные и классные вещи, как мы иногда пашем на тренировках, выкладываемся, но это никто не видит, не снимает и не выкладывает. За это немного обидно.

– Клево было бы придумать медийный биатлон!

– Ну да, но достаточно просто сделать нас медийной командой. У нас есть что качественно показать, но мы ничего не делаем. Летом к нам приезжал [Андрей] Романов и снял крутые видео, в остальное время ничего не было. Будто у нас есть что скрывать, ха-ха.

– СБР недостаточно работает в плане медийности?

– Мы очень много времени тренируемся, от нас лично ждать чего-то вряд ли стоит, потому что это займет много времени. Мы не можем загружать себя пост-обработкой материала. Этим все же должна заниматься пресс-служба, – сказал Бабиков.