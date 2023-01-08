Антон Бабиков: «Критиковать нельзя, но хочу сказать СБР, что надо делать больше в плане медиа. Будто у нас есть что скрывать»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Олимпийская сборная России Антон Бабиков Карим Халили Андрей Романов Биатлон

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о популярности биатлона.

– Не чувствуешь спада популярности у нашего биатлона?

– Сейчас замечаю это. В плане медийности спад. То, как реагировали болельщики на наши победы в 2017 году, как у меня после победы над Фуркадом вместо 17 тысяч стало 50 тысяч подписчиков… Сейчас такие приросты просто невозможны. У того же Карима [Халили] как призера Олимпийских игр нет такого.

Сейчас мы более замкнутые, хотя, казалось бы, новое поколение должно быть открытым. Я считаю, что мы недостаточно работаем в плане медиа. Критиковать нельзя, но хочу сказать СБР (Союзу биатлонистов России), что надо делать больше.

Сейчас столько возможностей делать качественные и классные вещи, как мы иногда пашем на тренировках, выкладываемся, но это никто не видит, не снимает и не выкладывает. За это немного обидно.

– Клево было бы придумать медийный биатлон!

– Ну да, но достаточно просто сделать нас медийной командой. У нас есть что качественно показать, но мы ничего не делаем. Летом к нам приезжал [Андрей] Романов и снял крутые видео, в остальное время ничего не было. Будто у нас есть что скрывать, ха-ха.

– СБР недостаточно работает в плане медийности?

– Мы очень много времени тренируемся, от нас лично ждать чего-то вряд ли стоит, потому что это займет много времени. Мы не можем загружать себя пост-обработкой материала. Этим все же должна заниматься пресс-служба, – сказал Бабиков.

19 комментариев

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JL JL
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Просто разговоры т.с., естественно, ушли в другую сторону. Идет борьба палок ватных вместе с тупой еще тупее с силами добра, которым ох как трудно, вообще что либо внятное и конкретное сказать. Приходится лавировать.
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тоторо
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Ответ Oleg65
Просто все внутренние ресурсы выбраны. Без возвращения на международную арену и соревнований с сильнейшими никакой рост популярности невозможен. Кстати, Лапшину ничего не мешает достойно выступать (в этом сезоне, по крайней мере) и быть более, чем "медийным"
я вас умоляю какой лапшин медийный?, за ним 2,5 человека дай бог следитт с просторов снг.
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тоторо
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Ответ XXXVI
А почему критиковать стало нельзя?
у каминского спроси
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тоторо
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Ответ Рекорд в наших сердцах
И главное вся еда с родным, всеми любимым майонезом. А то интуристы привередливые ворчали тут
интуристы тобишь белорусы ворчали и в Увате когда им макарошки из 5ки привезли, а вот антон подозрительно молчал в этот раз
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тоторо
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о какой медийности бабиков вещает? зачем она нужна вообще? занимайся работой,паши! а не следи за инстаграмом карима сколько к нему подписоты пришло. все таки завстливый антон человек,а потому неприятный
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Гаубиц
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Антон, как наивный чукотский пионер думает, что кому-то нужно развитие биатлона, как массового вида спорта.
Антон, от спортсменов нужны только медали, как подтверждение того, что эта власть ведёт страну и народ в правильном направлении, и она лучше, чем все остальные варианты. Так давайте же сплотимся вокруг неё и пойдём дальше к светлому будущему!
Если же спортсмены не завоёвывают медали, тогда их используют, как разменную монету в разжигании ненависти к Западу - наших засуживают, обманывают, несправедливо обижают, ставят им палки в колеса и далее по списку, потому что Запад ненавидит нашу замечательную страну и её замечательную власть. Так давайте же сплотимся вокруг неё и дадим отпор врагам, которые мешают нам идти к светлому будущему!
А в данный момент в пропагандистских целях вас нельзя использовать ни в каком виде, поэтому вы и не нужны никому от слова вообще. Смирись и не расстраивайся.
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Truthishere
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Ответ SAF22
Потому что все идёт строго в соответствии с графиком, по плану
А победы BY это жест доброй воли российского биатлона?
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Truthishere
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Так а что больше, Антон? Больше писать и снимать видео на тему:"Смольский забрал майку у Бабикова. Тулатин обыграл российскую основу. Смольский опять всех росбиатлонистов оставил с носом. Алимбекова недосягаема для российских биатлонисток как они не прыгают выше головы. Недекабрящую Алимбекова декабрящим россиянкам не достать" Это, Антон, ты хочешь из каждого утюга ежедневно слышать. Получается ты согласен с Тихоновым о том, что нужно больше говорить о том, что приехали беларусы и вас полностью обыграли?
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Oleg65
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Просто все внутренние ресурсы выбраны. Без возвращения на международную арену и соревнований с сильнейшими никакой рост популярности невозможен.
Кстати, Лапшину ничего не мешает достойно выступать (в этом сезоне, по крайней мере) и быть более, чем "медийным"
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Булат Гайфеев
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Ответ Голос Губерниева
Ну, как же так? Ведь наоборот популярность расти должна, на подиуме - все свои, ни астматиков, ни бункерных, ни америкосов, ни альтернативных никаких, флаги - исключительно правильные, лыжи с костюмчиками - мэйд ин фабрика "Большевичка". Всё, о чём мечтали и о чём долгие годы на каждом углу визжали, свершилось. Даже погода - своя, родная, правильная! А Куклина теперь вместо шоппинга в Мюнхене может шопиться в Ханты-Мансийске. А вечером - макарошки в своей, родной, столовой!
Антон сравнивает 2017 с олимпиадой 2022 - какая связь его слов с тем, что Вы написали?
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Рекорд в наших сердцах
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Ответ Голос Губерниева
Ну, как же так? Ведь наоборот популярность расти должна, на подиуме - все свои, ни астматиков, ни бункерных, ни америкосов, ни альтернативных никаких, флаги - исключительно правильные, лыжи с костюмчиками - мэйд ин фабрика "Большевичка". Всё, о чём мечтали и о чём долгие годы на каждом углу визжали, свершилось. Даже погода - своя, родная, правильная! А Куклина теперь вместо шоппинга в Мюнхене может шопиться в Ханты-Мансийске. А вечером - макарошки в своей, родной, столовой!
И главное вся еда с родным, всеми любимым майонезом. А то интуристы привередливые ворчали тут
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JL JL
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,,Критиковать нельзя’’ - хорошо сказано. Все понятно без опасного продолжения развития темы.
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Любовь Гончарова
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Боюсь . Бабиков опять впадет в немилость , ведь у нас главное - правильно и о правильном говорить , то есть о ком угодно и о чем угодно , только не о себе и своих проблемах . Вот что ему стоило рассказать , как весь неправильный мир биатлона теряет популярность из- за отсутствия нашей сборной , тогда все обьеденятся в праведном гневе против запада и никому ничего не надо предпринимать , чтобы приспосабливаться к сегодняшним реалиям , что то менять , что усовершенствовать и вообще о чем то думать ?
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SAF22
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Ответ XXXVI
А почему критиковать стало нельзя?
Потому что все идёт строго в соответствии с графиком, по плану
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hett
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Критикуй, не критикуй все равно получишь буй🤷‍♂️
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Artem Kapustin
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Тяжело популизировать биатлон , когда вы мужички, в личном ,общем зачёте кубка мира , максимум на 17 месте оказываетесь , два года подряд .
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XXXVI
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А почему критиковать стало нельзя?
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Dinamik1
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Губера уберите и все будет хорошо.
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Голос Губерниева
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Ну, как же так? Ведь наоборот популярность расти должна, на подиуме - все свои, ни астматиков, ни бункерных, ни америкосов, ни альтернативных никаких, флаги - исключительно правильные, лыжи с костюмчиками - мэйд ин фабрика "Большевичка". Всё, о чём мечтали и о чём долгие годы на каждом углу визжали, свершилось. Даже погода - своя, родная, правильная! А Куклина теперь вместо шоппинга в Мюнхене может шопиться в Ханты-Мансийске. А вечером - макарошки в своей, родной, столовой!
+15
-7
+8
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