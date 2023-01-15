Карим Халили: «Я сломал лыжу и сам не заметил. Потом понял, что лидеры будут работать чисто, старался догнать и на этом поднаелся»

Биатлонист Карим Халили рассказал о падении во время большого масс-старта на этапе PARI Кубка России в Рыбинске.

Сегодня на первом круге гонки Халили, Алексей Вагин и Дмитрий Иванов упали на спуске. К первой стрельбе Халили подошел на 26-м месте, потеряв 20 секунд. На финише он стал девятым.

«Там кто-то из ребят на спуске решил срезать радиус, но получилось так, что он влетел в толпу. Там зацепился лыжами, упал, кого-то зацепил, а тот уже упал передо мной. И я влетел в этих ребят.

Я сломал лыжу и сам этого не заметил. Мне принесли лыжу, чтобы я поменял, но я продолжил бежать на ней. Постарался на первом рубеже сохранить холодную голову, и это получилось. Но потом понял, что лидеры будут работать чисто, старался догнать и на этом поднаелся.

Я рассчитываю, что все будет лучше, положительные моменты есть. Надеюсь, что через неделю все будет выглядеть по-другому.

Антон Бабиков любит такие контактные гонки. Когда он в хорошей форме, он может спокойно управлять такими гонками», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок России. Бабиков победил в большом масс-старте, Гараничев – 2-й, Поварницын – 3-й, Елисеев – 4-й, Халили – 9-й