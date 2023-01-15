Бабиков о победе в масс-старте: «Надеялся, что стрельба поможет отсеять плотную борьбу – так и получилось»
Биатлонист Антон Бабиков высказался о своей победе в большом масс-старте на этапе PARI Кубка России в Рыбинске.
«Было достаточно тяжело, просто именно такая крейсерская скорость была возможна. Но если бы были разборки – было бы слишком тяжело. Так что сосредоточился на стрельбе. Надеялся, что стрельба поможет отсеять эту плотную борьбу – так и получилось.
Сегодня был рабочий ветер, комфортный. Где-то сказывалось везение – на последнем рубеже очень серьезный габарит закрылся. Но рабочая погода была, хорошая.
В каждую гонку верю, что она сложится удачно, несмотря на самочувствие. В этом формате я знаю свои сильные стороны и у меня получается их реализовывать. Поэтому верю в каждую такую гонку», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
❄️ PARI Кубок России. Бабиков победил в большом масс-старте, Гараничев – 2-й, Поварницын – 3-й, Елисеев – 4-й, Халили – 9-й
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