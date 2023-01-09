Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Поклюке
С 13 по 14 января в словенской Поклюке пройдет четвертый этап Кубка IBU по биатлону.
4-й этап
Поклюка, Словакия
Расписание гонок
13 января, пятница
Короткая индивидуальная гонка, мужчины
12:00
Короткая индивидуальная гонка, женщины
16:00
14 января, суббота
Спринт, мужчины
12:30
Спринт, женщины
16:00
15 января, воскресенье
Спринт, мужчины
12:30
Спринт, женщины
16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.
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