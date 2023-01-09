Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Поклюке

С 13 по 14 января в словенской Поклюке пройдет четвертый этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словакия

Расписание гонок

13 января, пятница

Короткая индивидуальная гонка, мужчины

12:00

Короткая индивидуальная гонка, женщины

16:00

14 января, суббота

Спринт, мужчины

12:30

Спринт, женщины

16:00

15 января, воскресенье

Спринт, мужчины

12:30

Спринт, женщины

16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.

Календарь Кубка IBU сезона-2022/23