Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Поклюке

Теги Кубок IBU Биатлон

С 13 по 14 января в словенской Поклюке пройдет четвертый этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словакия

Расписание гонок

13 января, пятница

Короткая индивидуальная гонка, мужчины

12:00

Короткая индивидуальная гонка, женщины

16:00

14 января, суббота

Спринт, мужчины

12:30

Спринт, женщины

16:00

15 января, воскресенье

Спринт, мужчины

12:30

Спринт, женщины

16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.

Календарь Кубка IBU сезона-2022/23

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