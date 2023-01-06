Кубок IBU. Эвербю, Стремсхайм, Улдал, Наврат, Фрацшер, Андерсен выступят в спринте

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7 января на третьем этапе Кубок IBU пройдет мужская спринтерская гонка. 

Кубок IBU по биатлону-2022/23

3-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины

Начало – 16.00 по московскому времени. 

Старт-лист 

1. Даниэле Каппеллари (Италия) 

10. Матс Эвербю (Норвегия) 

12. Эрик Перро (Франция) 

18. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 

20. Лукас Фрацшер (Германия) 

24. Реми Брутье (Франция)

26. Доминик Шмук (Германия) 

30. Мартин Улдал (Норвегия) 

31. Филипп Наврат (Германия) 

32. Александр Андерсен (Норвегия) 

54. Мартин Невланн (Норвегия) 

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