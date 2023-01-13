Екатерина Носкова: «Хотела побороться за серебро, но с такой стрельбой могу быть довольна бронзой сегодня»

Теги сборная России жен Кубок России Матч ТВ Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Екатерина Носкова прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске (3-е место). 

«Я шла за Довгой четвертый круг – у меня был план встать за ней на стрельбе, чтобы спрятаться от ветра. Но вышло так, что подошла слишком тихо, не в своем темпе, и у меня произошел тремор ног на стойке. Я не смогла справиться.

В целом сегодня было достаточно хорошее самочувствие, могла работать. Чуть-чуть не хватило догнать Ларису Куклину, хотела побороться за серебро. Но с такой стрельбой могу быть довольна бронзой сегодня.

Самочувствие оцениваю на четверочку – есть куда добавлять. Медалями я довольна, но будем работать дальше, чтобы дальше побеждать», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ». 

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2 комментария

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тучка60
Перемудрила. Но всё равно молодец.
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oleg9999
Молодец, но Лариса сегодня выстрадала серебро.
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