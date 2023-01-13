Екатерина Носкова: «Хотела побороться за серебро, но с такой стрельбой могу быть довольна бронзой сегодня»

Екатерина Носкова прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске (3-е место).

«Я шла за Довгой четвертый круг – у меня был план встать за ней на стрельбе, чтобы спрятаться от ветра. Но вышло так, что подошла слишком тихо, не в своем темпе, и у меня произошел тремор ног на стойке. Я не смогла справиться.

В целом сегодня было достаточно хорошее самочувствие, могла работать. Чуть-чуть не хватило догнать Ларису Куклину, хотела побороться за серебро. Но с такой стрельбой могу быть довольна бронзой сегодня.

Самочувствие оцениваю на четверочку – есть куда добавлять. Медалями я довольна, но будем работать дальше, чтобы дальше побеждать», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».