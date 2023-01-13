Ксения Довгая: «Всю гонку ехала одна и не понимала вообще, как я двигаюсь относительно остальных. Пришлось упираться»

Теги сборная России жен Кубок России Матч ТВ Ксения Довгая Биатлон

Ксения Довгая прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске. 

«Услышала только первый промах Носковой, потому что сама еще только готовилась к стрельбе. Потом уже сконцентрировалась только на себе. Я понимала, что надо стрелять ноль, потому что сегодня гораздо тяжелее бежалось.

Ощущения были адские: все горело, все болело. Всю гонку ехала одна и не понимала вообще, как я двигаюсь относительно остальных. Пришлось чуть-чуть упираться.

На последнем подъеме мне сказали, что у меня уже +50 от остальных, и все, я расслабилась.

Сегодня вообще что-то невообразимое. Победитель есть победитель. Мы все к этому стремимся. Блин, это классно!» – сказала Довгая в эфире «Матч ТВ». 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдус Исхаков
...Всю гонку ехала ...
🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina
Ответ Daniyar8
Ксения хотя бы стреляет неплохо по сравнению с остальными, и техника лыжного хода хорошая. Но ногами все равно много проигрывает даже на российском уровне.
да понятно что победила в отсутствии Гербуловой,Казакевич,Ворониной, Довгая по всем меркам даже на кибу не тянет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тучка60
Слово "блин" дважды прозвучало в коротком интервью. С этим надо бороться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влади Ки
что значит одна? только после 4 стрельбы был отрыв, так на пятки наступали все время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daniyar8
Ксения хотя бы стреляет неплохо по сравнению с остальными, и техника лыжного хода хорошая. Но ногами все равно много проигрывает даже на российском уровне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий