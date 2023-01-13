Ксения Довгая: «Всю гонку ехала одна и не понимала вообще, как я двигаюсь относительно остальных. Пришлось упираться»
Ксения Довгая прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске.
«Услышала только первый промах Носковой, потому что сама еще только готовилась к стрельбе. Потом уже сконцентрировалась только на себе. Я понимала, что надо стрелять ноль, потому что сегодня гораздо тяжелее бежалось.
Ощущения были адские: все горело, все болело. Всю гонку ехала одна и не понимала вообще, как я двигаюсь относительно остальных. Пришлось чуть-чуть упираться.
На последнем подъеме мне сказали, что у меня уже +50 от остальных, и все, я расслабилась.
Сегодня вообще что-то невообразимое. Победитель есть победитель. Мы все к этому стремимся. Блин, это классно!» – сказала Довгая в эфире «Матч ТВ».
🤦♂️