Екатерина Носкова: «Одна из моих целей на сезон – борьба за первое место в тотале Кубка России»

Теги сборная России жен Кубок России Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала, что ставит себе целью побороться за победу в общем зачете Кубка России. 

Сегодня Носкова выиграла спринтерскую гонку на этапе в Рыбинске.

«Стойка не получилась. Сегодня сложные ветровые условия. Именно в стойке я не справилась. Я старалась работать аккуратно, достаточно медленно. Но это не оправдало себя, я два раза промазала», – сказала Носкова о результате гонки. 

– Как провели новогоднюю паузу?

– Мы провели достаточно тяжелый сбор. Делали аэробную, силовую работу. Поэтому сейчас выступаем на определенном «загрузе». Тем не менее, я довольна сегодняшним самочувствием.

– Многие сюда не поехали, решили пропустить этап в Рыбинске. Насколько важно для вас было стартовать здесь?

– Не могу в этом сезоне выделить главные или неглавные старты. Чуть больше внимания, может быть, обращаю на чемпионат России.

Все же мы готовились целое лето, проделали большую работу. Соревнования – это то место, где мы можем реализовать свои навыки. Я люблю стартовать, хочу выступать в каждой гонке.

– Этот сезон получается ударным. Вы в топ‑3 общего зачета Кубка России. Есть желание побороться за победу?

– Да, конечно, я не скрываю, что одна из моих целей на сезон – борьба за первое место в тотале, – сказала Носкова.

2 комментария

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Goodguy
Вот, трезвая оценка. Что надо бороться на КР, т.к. на КС первое место уже занято другой биатлонисткой из другой страны.
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Огюст
Отличная цель Екатерина -не отступай от неё ни на шаг !
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