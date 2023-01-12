Екатерина Носкова: «Одна из моих целей на сезон – борьба за первое место в тотале Кубка России»

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала, что ставит себе целью побороться за победу в общем зачете Кубка России.

Сегодня Носкова выиграла спринтерскую гонку на этапе в Рыбинске.

«Стойка не получилась. Сегодня сложные ветровые условия. Именно в стойке я не справилась. Я старалась работать аккуратно, достаточно медленно. Но это не оправдало себя, я два раза промазала», – сказала Носкова о результате гонки.

– Как провели новогоднюю паузу?

– Мы провели достаточно тяжелый сбор. Делали аэробную, силовую работу. Поэтому сейчас выступаем на определенном «загрузе». Тем не менее, я довольна сегодняшним самочувствием.

– Многие сюда не поехали, решили пропустить этап в Рыбинске. Насколько важно для вас было стартовать здесь?

– Не могу в этом сезоне выделить главные или неглавные старты. Чуть больше внимания, может быть, обращаю на чемпионат России.

Все же мы готовились целое лето, проделали большую работу. Соревнования – это то место, где мы можем реализовать свои навыки. Я люблю стартовать, хочу выступать в каждой гонке.

– Этот сезон получается ударным. Вы в топ‑3 общего зачета Кубка России. Есть желание побороться за победу?

– Да, конечно, я не скрываю, что одна из моих целей на сезон – борьба за первое место в тотале, – сказала Носкова.