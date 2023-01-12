Петр Пащенко: «Не думал, что получится по дистанции. Трасса мне подходит, при неоптимальном состоянии удалось показать хорошую скорость»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Рыбинске.

Пащенко с двумя промахами занял второе место, проиграв Александру Поварницыну 24,5 секунды.

– Довольны ли тем, как отработали гонку?

– Учитывая мое состояние, я не думал, что получится по дистанции. Действительно хорошо смотрелся. Трасса мне хорошо подходит. При неоптимальном даже состоянии удалось показать хорошую скорость.

– Что было со стрельбой на лежке и стойке?

– Не совсем ответственно первый выстрел сделал. Частичная потеря контроля. На стойке, считаю, при данных порывах справился. Допустил одну ошибку, но это нормально, – сказал Пащенко.