Петр Пащенко: «Не думал, что получится по дистанции. Трасса мне подходит, при неоптимальном состоянии удалось показать хорошую скорость»

Теги сборная России Кубок России Петр Пащенко Биатлон

Российский биатлонист Петр Пащенко прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Рыбинске.

Пащенко с двумя промахами занял второе место, проиграв Александру Поварницыну 24,5 секунды.

– Довольны ли тем, как отработали гонку?

– Учитывая мое состояние, я не думал, что получится по дистанции. Действительно хорошо смотрелся. Трасса мне хорошо подходит. При неоптимальном даже состоянии удалось показать хорошую скорость.

– Что было со стрельбой на лежке и стойке?

– Не совсем ответственно первый выстрел сделал. Частичная потеря контроля. На стойке, считаю, при данных порывах справился. Допустил одну ошибку, но это нормально, – сказал Пащенко. 

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