Петр Пащенко: «Не думал, что получится по дистанции. Трасса мне подходит, при неоптимальном состоянии удалось показать хорошую скорость»
Российский биатлонист Петр Пащенко прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Рыбинске.
Пащенко с двумя промахами занял второе место, проиграв Александру Поварницыну 24,5 секунды.
– Довольны ли тем, как отработали гонку?
– Учитывая мое состояние, я не думал, что получится по дистанции. Действительно хорошо смотрелся. Трасса мне хорошо подходит. При неоптимальном даже состоянии удалось показать хорошую скорость.
– Что было со стрельбой на лежке и стойке?
– Не совсем ответственно первый выстрел сделал. Частичная потеря контроля. На стойке, считаю, при данных порывах справился. Допустил одну ошибку, но это нормально, – сказал Пащенко.
Комментарии