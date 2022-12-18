Петр Пащенко: «Ситуация на рубеже нормальная, бывало, что гонки проходили в худших условиях. У девушек было сложно, у нас – попроще»

Биатлонист Петр Пащенко прокомментировал свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Уфе.

Пащенко бежал третий этап за первую команду ХМАО-Югры.

«По ходу дистанции мне передавали информацию относительно изменений, смещений при стрельбе в снегопад. Но я пришел, и условия были приближенные к тем, которые были на пристрелке, поэтому я не делал поправки.

Единственное – отвлекся на первом выстреле, но потом справился. Все нормально.

Лидировать не всегда комфортно – ты бежишь вслепую, не можешь сориентироваться. Но с моим опытом есть приблизительное понимание раскладки по гонке при таких условиях. Было комфортно, я готовился к этому.

Изменения в скольжении есть, я бы сказало, что в лучшую сторону – лыжня начинает глянцеваться, выкаты становятся более хорошими и скоростными.

Ситуация на рубеже нормальная, бывало, что гонки проходили в гораздо худших условиях. Наверное, у девушек было действительно сложно, у нас – попроще», – сказал Пащенко в эфире «Матч ТВ».