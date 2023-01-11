Ростовцев про критику от Тихонова: «С большим уважением отношусь к Александру Ивановичу. Имеет право высказывать»
Новый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев рассказал о том, как относится к критике со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
— Когда соглашались [на должность], не было сомнений?
— Понимал, какой объем работы, какой функционал, какие задачи, какие особенности, какие будут трудности. Конечно, все это взвесил. Никаких иллюзий не было, что всеми это будет воспринято на ура.
Очень приятно, что в целом биатлонное сообщество это поддержало: Александр Владимирович Касперович, Сергей Чепиков, Светлана Ишмуратова, Ольга Зайцева, Анна Богалий. Это говорит о многом. А то, что есть люди, которые с этим не согласны, — ожидаемо. Ничего нового. Не страшно.
— Не давит негативный фон?
— Не давит.
— Понимаете цену ошибки? Насколько фон усилится, когда что-то пойдет не так?
— Вообще это никак не влияет на решение. Максимально буду открыт в своей работе. Максимально будем объяснять. Главная задача — будем ориентироваться на позитив. Призываю всех работать вместе, а не устраивать раздрай внутри биатлона. Все, кто готов работать вместе, идти вперед, смотреть в будущее, а не назад, — добро пожаловать. С удовольствием будем вместе взаимодействовать и вместе работать.
— Сказали, что со всеми готовы работать. А готовы ли вы со всеми журналистами идти на интервью?
— Абсолютно со всеми.
— Александр Тихонов в интервью «Чемпионату» сказал, что на каких бы должностях Павел ни работал, все заканчивалось не совсем положительно. Как восприняли?
— С большим уважением отношусь к Александру Ивановичу Тихонову. Имеет право высказывать. Надеюсь, что мы с ним в Минске увидимся, обсудим, точки над i расставим и найдем точки соприкосновения, – сказал Ростовцев.
Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя
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