Ростовцев про критику от Тихонова: «С большим уважением отношусь к Александру Ивановичу. Имеет право высказывать»

Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Биатлон

Новый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев рассказал о том, как относится к критике со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

— Когда соглашались [на должность], не было сомнений?

— Понимал, какой объем работы, какой функционал, какие задачи, какие особенности, какие будут трудности. Конечно, все это взвесил. Никаких иллюзий не было, что всеми это будет воспринято на ура.

Очень приятно, что в целом биатлонное сообщество это поддержало: Александр Владимирович Касперович, Сергей Чепиков, Светлана Ишмуратова, Ольга Зайцева, Анна Богалий. Это говорит о многом. А то, что есть люди, которые с этим не согласны, — ожидаемо. Ничего нового. Не страшно.

— Не давит негативный фон?

— Не давит.

— Понимаете цену ошибки? Насколько фон усилится, когда что-то пойдет не так?

— Вообще это никак не влияет на решение. Максимально буду открыт в своей работе. Максимально будем объяснять. Главная задача — будем ориентироваться на позитив. Призываю всех работать вместе, а не устраивать раздрай внутри биатлона. Все, кто готов работать вместе, идти вперед, смотреть в будущее, а не назад, — добро пожаловать. С удовольствием будем вместе взаимодействовать и вместе работать.

— Сказали, что со всеми готовы работать. А готовы ли вы со всеми журналистами идти на интервью?

— Абсолютно со всеми.

— Александр Тихонов в интервью «Чемпионату» сказал, что на каких бы должностях Павел ни работал, все заканчивалось не совсем положительно. Как восприняли?

— С большим уважением отношусь к Александру Ивановичу Тихонову. Имеет право высказывать. Надеюсь, что мы с ним в Минске увидимся, обсудим, точки над i расставим и найдем точки соприкосновения, – сказал Ростовцев.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

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5 комментариев

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sancho81
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Не знаю, какой он был чиновник, а по-человечески всегда приятен - как спортсмен, как специалист, как тренер.
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Афанасия
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Достойно. Журналисты обрывают телефон, Губер изрыгает второй день оскорбления и проклятия, а Павел так мастерски держит лицо. Ну браво, что тут еще скажешь
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Макаренок
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Он же Тихонова в тупик поставил. Так же нечестно :))
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Игорь Мельников
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Развёртывает ситуацию в свою сторону, - дипломатично! Лишь бы слова не расходились с делом.
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volga_olga
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Павел с козырей зашел.
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