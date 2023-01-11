Тихонов о назначении Ростовцева главным тренером: «На каких бы должностях Павел ни работал, все заканчивалось не совсем положительно»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о назначении Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России.

«На каких бы должностях Павел ни работал, все заканчивалось не совсем положительно. Сегодня он уходит с поста советника губернатора. У него были большие возможности, он мог помочь развитию биатлонной академии в Красноярске, но он там даже не появлялся. Был замечен в нескольких скандальных ситуациях.

Мне непонятно это назначение. Я разговаривал с и не согласен с некоторыми его позициями. Он платит большие зарплаты. Это же бюджетные деньги Министерства спорта! Павлу придется постоянно покупать билеты из Красноярска в Москву и обратно. Нужно считать копейку!

Нынешнее поколение забывает, что спорт не приносит материальных благ. На месте спорта я бы точно не принял эту кандидатуру», – сказал Тихонов.