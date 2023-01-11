Тихонов о назначении Ростовцева главным тренером: «На каких бы должностях Павел ни работал, все заканчивалось не совсем положительно»

Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Виктор Майгуров Министерство спорта России Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о назначении Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России.

«На каких бы должностях Павел ни работал, все заканчивалось не совсем положительно. Сегодня он уходит с поста советника губернатора. У него были большие возможности, он мог помочь развитию биатлонной академии в Красноярске, но он там даже не появлялся. Был замечен в нескольких скандальных ситуациях.

Мне непонятно это назначение. Я разговаривал с Майгуровым и не согласен с некоторыми его позициями. Он платит большие зарплаты. Это же бюджетные деньги Министерства спорта! Павлу придется постоянно покупать билеты из Красноярска в Москву и обратно. Нужно считать копейку!

Нынешнее поколение забывает, что спорт не приносит материальных благ. На месте Министерства спорта я бы точно не принял эту кандидатуру», – сказал Тихонов.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Renki
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Olga.t
Вы помните, чтобы Тихонов о ком-нибудь говорил хорошо? Я - нет.
А я помню. О себе! 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любовь Гончарова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А говорили , что российский биатлон неинтересен без КМ ! Да у нас сенсация за сенсацией - сначала несколько белорусов вынесли всех наших биатлонистов в одну калитку , потом глубокомысленные рассуждения Логинова о Месси , сейчас идет битва титанов : Губерниев и Ко против Ростовцева и Ко . Если так и пойдет по нарастающей , то на ЧР можно ожидать горячие комментарии Губерниева о личной жизни и всех походах налево Ростовцева и Ко , а потом наблюдать мордобои этих титанов в прямом эфире . Да зачем нам эти астматики , лягушатники и прочие , у нас свои интересы и свой особый путь в спорте . Спасибо Губерниеву , он не отстает от Соловьева и Симонян .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
viktorpavlov70
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Olga.t
Вы помните, чтобы Тихонов о ком-нибудь говорил хорошо? Я - нет.
о себе говорил)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лукерья
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ За красно-синий флаг....
Ждём выступления Анфисы.
)) Анфиса одобрила:"Уверена, Ростовцев добьётся отличных результатов с нашей сборной»,

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/biathlon/news-4955183-anfisa-rezcova-rostovcev-dobyotsya-otlichnyh-rezultatov-so-sbornoj-rossii-po-biatlonu.html?utm_source=copypaste
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вовочка6762
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Завидует дедушка ...
Вот Тихонов все блатные должности прошел в свою бытность, знает где и сколько можно хапнуть ...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За красно-синий флаг....
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждём выступления Анфисы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тихонов - человек, которого обвиняли в покушении на убийство губернатора Тулеева, смог убежать в Австрию и отсидеться там, теперь живёт в Беларуси, но активно учиться тех, кто живёт в России.
Какой-то уголовный космополит...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Вы помните, чтобы Тихонов о ком-нибудь говорил хорошо? Я - нет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий