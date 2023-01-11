Павел Ростовцев: «Я ни в коем случае не собираюсь указывать тренерам, как им работать. Это не моя функция»

, назначенный вице-президентом Союза биатлонистов России ( ) по спорту, рассказал о своих задачах на текущий сезон.

— Во-первых, это личное знакомство с тренерским штабом и спортсменами. Со многими из них я лично знаком, но не со всеми. Необходимо скоординировать их работу.

Есть множество нюансов по, возможно, недостаточному планированию, каким-то форс-мажорам, когда приходится менять место проведения тренировочных сборов. Это все требует большой бумажной работы, здесь есть определенный дефицит и шероховатости.

обозначил мне эти моменты, моя задача будет более административной на данном этапе. Понятно, что у команды уже есть план тренировок и соревнований, просто надо это еще раз проговорить. Если нужны будут изменения, будем их вносить.

До конца сезона я ставлю себе задачу погрузиться в эту атмосферу. При этом я ни в коем случае не собираюсь указывать тренерам, как им работать. Это не моя функция. Есть старшие тренеры, которые этим будут заниматься. Я же буду обеспечивать их всем необходимым.

Не успеешь оглянуться, как сезон закончится и надо будет формировать составы на следующий. С Майгуровым мы договорились, что я буду участником этого процесса. Важно будет обратить внимание на тех спортсменов, которые по каким-то причинам сейчас не показывают высокие результаты, но у которых есть перспективы добиться этого в будущем. В общем, с моей стороны речь о координации, организации, аналитике и всесторонней помощи сборной. Если вдруг кому-то пригодятся мои советы по стрелковой подготовке, я с удовольствием ими буду делиться. Слава богу, опыт в этом плане у меня есть.

Мы сегодня общались с коллективом Союза биатлонистов России, там я сказал, что когда у вас есть группа единомышленников и взаимное уважение, тогда ей по плечу самые сложные задачи. Мы готовимся именно к Олимпиаде 2026 года, это тоже важно понимать. — Будете ли вы принимать участие в принятии кадровых решений относительно состава тренировочных групп и их руководителей?

— До конца сезона все остается как есть. В любом случае это решение принимает руководитель СБР. Это касается и следующего цикла, но я буду высказывать свое мнение, – сказал Ростовцев.