Павел Ростовцев: «Иду работать в СБР не ради должности, а чтобы помочь нашему тренерскому составу и нашим спортсменам»

прокомментировал назначение на пост вице-президента биатлонистов России по спорту.

— Как происходило ваше назначение?

— После выборов СБР мы обсуждали с Виктором ( ) первоочередные шаги. Он сразу обозначил, что в предыдущий период работы не было человека, который бы организовывал, коммуницировал, координировал деятельность сборных команд, поэтому в этом направлении нужно что-то думать. Спустя какое-то время спросил меня, готов ли я в эту работу погрузиться.

Я обсудил это с губернатором Красноярского края. Сказал, что дела, за которые отвечал, до конца года доводим, а с первого рабочего дня в новом году приступаю к работе в Союзе биатлонистов России.

Такие решения, как все понимают, за один день не делаются. Они предварительно обсуждались на различных уровнях. Получили согласование. Время настало работать.

— Почему оформили как вице-президента, а не как главного тренера? Получается, что это такая лазейка.

— По большому счету абсолютно без разницы, как называется должность. Есть функционал, есть ответственность, есть задачи, которые перед тобой руководство ставит, есть полномочия что-то делать. Решили так. На сегодняшний день это более актуальная конфигурация.

Более того, я абсолютно не комплексую перед тем, как эта должность будет называться. Иду работать в СБР не ради должности, а чтобы помочь нашему тренерскому составу и нашим спортсменам, добиться еще более высоких спортивных результатов.

— Как нам, журналистам, писать вашу должность в новостях и материалах?

— Вице-президент СБР. Это мой совет. Вы там уже сами решайте, — сказал Ростовцев.