Павел Ростовцев: «Иду работать в СБР не ради должности, а чтобы помочь нашему тренерскому составу и нашим спортсменам»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Виктор Майгуров Спорт-Экспресс Биатлон

Павел Ростовцев прокомментировал назначение на пост вице-президента Союза биатлонистов России по спорту. 

— Как происходило ваше назначение?

— После выборов СБР мы обсуждали с Виктором (Майгуровым) первоочередные шаги. Он сразу обозначил, что в предыдущий период работы не было человека, который бы организовывал, коммуницировал, координировал деятельность сборных команд, поэтому в этом направлении нужно что-то думать. Спустя какое-то время спросил меня, готов ли я в эту работу погрузиться.

Я обсудил это с губернатором Красноярского края. Сказал, что дела, за которые отвечал, до конца года доводим, а с первого рабочего дня в новом году приступаю к работе в Союзе биатлонистов России.

Такие решения, как все понимают, за один день не делаются. Они предварительно обсуждались на различных уровнях. Получили согласование. Время настало работать.

— Почему оформили как вице-президента, а не как главного тренера? Получается, что это такая лазейка.

— По большому счету абсолютно без разницы, как называется должность. Есть функционал, есть ответственность, есть задачи, которые перед тобой руководство ставит, есть полномочия что-то делать. Решили так. На сегодняшний день это более актуальная конфигурация.

Более того, я абсолютно не комплексую перед тем, как эта должность будет называться. Иду работать в СБР не ради должности, а чтобы помочь нашему тренерскому составу и нашим спортсменам, добиться еще более высоких спортивных результатов.

— Как нам, журналистам, писать вашу должность в новостях и материалах?

— Вице-президент СБР. Это мой совет. Вы там уже сами решайте, — сказал Ростовцев.

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9 комментариев

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oleg9999
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Паша, еще не поздно соскочить, сохранить хоть какое-то имя
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Iuasamotu
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Слова рюмочного нужно воспринимать наоборот, типа, иду на зарплату, ради должности и зарплаты на других должностях при этом сохраню.
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Pakita
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Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!
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Лидия Еремеева
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Похвальное желание! В добрый путь! Большому кораблю - большого плаванья! Пусть неудачник плачет....
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Ilya Kurepa
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ты в кремль обратись чтоб помочь - а тут и без тебя справяться
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Валдис Пельш
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Он ещё и единоросс наверное..
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Viks
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За скромные 275 тысяч ?
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тоторо
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Ответ Goodguy
Все так говорят. И Кравцов такое говорил в свое время. Теперь в камере сидит.
ну что поделать, там медом намазано
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Goodguy
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Все так говорят. И Кравцов такое говорил в свое время. Теперь в камере сидит.
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