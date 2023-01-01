Александр Тихонов: «Серохвостов сделал большой прорыв в этом году. Он молод, умен и быстр, могу назвать его будущим нашего биатлона и открытием года»

Четырехкратный олимпийский чемпион назвал биатлониста открытием года.

«В этом году очень хорошо показал себя Даниил Серохвостов. Его три победы произвели на меня впечатление. Он сделал большой прорыв в этом году. Он молод, умен и быстр, поэтому могу его назвать будущим нашего биатлона и открытием года.

Про девушек не могу так сказать. В этом году мне некого выделить, потому что смотрю мира, остальные международные соревнования и вижу, насколько наш женский коллектив неконкурентоспособен. Как сейчас девушки из других стран готовятся, стреляют, выступают на других мировых турнирах – мне стало ясно, что наши женщины отстают, причем сильно. Хочу, чтобы в следующем году справедливость восторжествовала, чтобы нас допустили до международных соревнований. Но нужно помнить историю нашего биатлона, когда-то мы были лучшей федерацией в мире, а сейчас мы не можем нормально подготовить наших девушек.

В следующем году буду желать, чтобы федерация была сильнее по всем аспектам. Сейчас они работают плохо, но надежда на лучшее есть всегда», – сказал Тихонов.