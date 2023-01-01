Александр Тихонов: «Серохвостов сделал большой прорыв в этом году. Он молод, умен и быстр, могу назвать его будущим нашего биатлона и открытием года»

Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен Кубок России Даниил Серохвостов Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал биатлониста Даниила Серохвостова открытием года. 

«В этом году очень хорошо показал себя Даниил Серохвостов. Его три победы произвели на меня впечатление. Он сделал большой прорыв в этом году. Он молод, умен и быстр, поэтому могу его назвать будущим нашего биатлона и открытием года.

Про девушек не могу так сказать. В этом году мне некого выделить, потому что смотрю Кубок мира, остальные международные соревнования и вижу, насколько наш женский коллектив неконкурентоспособен. Как сейчас девушки из других стран готовятся, стреляют, выступают на других мировых турнирах – мне стало ясно, что наши женщины отстают, причем сильно.   Хочу, чтобы в следующем году справедливость восторжествовала, чтобы нас допустили до международных соревнований. Но нужно помнить историю нашего биатлона, когда-то мы были лучшей федерацией в мире, а сейчас мы не можем нормально подготовить наших девушек.

В следующем году буду желать, чтобы федерация была сильнее по всем аспектам. Сейчас они работают плохо, но надежда на лучшее есть всегда», – сказал Тихонов.

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3 комментария

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Daniyar8
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Серохвостов хорош, но еще есть Корнев, который по таланту не уступает
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Andreir888
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Даня действительно заметно прибавил, и это очень радует!
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Дмитрий Бервинов
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Серохвостов машина, 2023 только начался, а уже совершил большой прорыв))
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