Губерниев о Ростовцеве: «Главный по рюмкам назначен вице-президентом СБР. Полномочия главного тренера у него абсолютно нелегитимны»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Министерство спорта России Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Павла Ростовцева вице-президентом СБР по спорту.

Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, в функционал Ростовцева будет входить работа главным тренером.

«Итак, главный по рюмкам назначен вице-президентом СБР – с полномочиями главного тренера сборной? Попытка обмануть государство в лице Минспорта и ЦСП со стороны СБР провалилась!

Графиня изменившимся лицом бежит пруду… Полномочия главного тренера у вице-президента СБР абсолютно нелегитимны… Типичная правовая неграмотность и подмена понятий!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Вице-президент с функционалом главного... Старший бортпроводник с функционалом командира экипажа – рубрика «Нам пишут»…

Старшая горничная с функционалом директора гостиницы – никого не хочу обидеть, но это реально очень смешно…» – добавил он.

Ранее появилась информация о том, что статус Ростовцева в качестве главного тренера не будет официальным из-за недостаточного стажа.

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18 комментариев

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artpal
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"Да не бомбит у меня, не бомбит" (с)
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тоторо
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Графиня изменившимся лицом бежит пруду…:-D
губерниеву в написании метафор не занимать
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maks44
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Дмитрий не переживай так, плюнь на это дело.
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Larisa Lanceva
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Истерика... Так боится Ростовцева? Ну хоть бы не показывал это как радость - это страх!))
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justbored
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Ответ justbored
Дмитрию можно лишь порекомендовать какой-нибудь "как перестать/преодолеть"-гид. Тягу к активности в социальных медиа находясь под воздействием веществ способствующих снижению самоконтроля.
*впрочем, допускаю, что он всего лишь опьянен ощущением собственного всемогущества. Но эдак до крамолы - а там и Магадана - недалеко.
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Drob003
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Вот это у него подгорает
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evgeniy
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Должность главного по сплетням и скандалам, тоже не легитимная. Но ведь каждый знает, кто на ней сидит и занимается, именно этим, вместо выполнения прямых
обязанностей - комментировать ход гонок. Да, еще использует служебное положение, для рекламы своего убогого проекта и себя любимого, внося своей деятельностью существенный вклад в нарушение рабочей атмосферы ТШ и команды, в снижение уровня результатов спортсменов
+3
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justbored
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Дмитрию можно лишь порекомендовать какой-нибудь "как перестать/преодолеть"-гид. Тягу к активности в социальных медиа находясь под воздействием веществ способствующих снижению самоконтроля.
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Olga.t
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Ответ Bahmut
Отключите ему интернет, будьте людьми!
Я что-то опасаюсь за здоровье трижды "тэфиносного" комментатора) Так ведь и удар может хватить, его же просто разрывает.
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Российский пользователь
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запретите телеграмм- канал как "иные" позапрещали
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Alex1104
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Продолжается подрыв...
Дайте ему селедки.
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Bahmut
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Ответ SHAM-65
Не поможет , будет на улице орать
На улице простые люди ходят, быстро рот закроют.
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Классный руководитель
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рвет пукан у самого стремного комментатора
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SHAM-65
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Ответ Bahmut
Отключите ему интернет, будьте людьми!
Не поможет , будет на улице орать
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Алексей Никитин
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Ответ Bahmut
Отключите ему интернет, будьте людьми!
проще его самого отключить
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hett
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Главный по шмоньке🤡
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Viktor Derkach
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Мне кажется, что Дима просто требует, чтобы Ростовцев завершил начатое и таки заехал ему по морде))
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Bahmut
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Отключите ему интернет, будьте людьми!
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