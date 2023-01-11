Губерниев о Ростовцеве: «Главный по рюмкам назначен вице-президентом СБР. Полномочия главного тренера у него абсолютно нелегитимны»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Павла Ростовцева вице-президентом СБР по спорту.

Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, в функционал Ростовцева будет входить работа главным тренером.

«Итак, главный по рюмкам назначен вице-президентом СБР – с полномочиями главного тренера сборной? Попытка обмануть государство в лице Минспорта и ЦСП со стороны СБР провалилась!

Графиня изменившимся лицом бежит пруду… Полномочия главного тренера у вице-президента СБР абсолютно нелегитимны… Типичная правовая неграмотность и подмена понятий!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Вице-президент с функционалом главного... Старший бортпроводник с функционалом командира экипажа – рубрика «Нам пишут»…

Старшая горничная с функционалом директора гостиницы – никого не хочу обидеть, но это реально очень смешно…» – добавил он.

Ранее появилась информация о том, что статус Ростовцева в качестве главного тренера не будет официальным из-за недостаточного стажа.