Губерниев о Ростовцеве: «Назначать человека с дипломом кулинарного техникума – это прекрасно. Кстати, зарплата на посту главного по рюмкам в СБР – 275 тысяч»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Виктор Майгуров Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что СБР готовит документы на утверждение кандидатуры Ростовцева.

«А еще прекрасное! СБР и коллега Майгуров собираются сделать главным тренером пассажира, который (внимание) не имеет профильного высшего образования!

Нет, я понимаю, что Виктор Майгуров – специалист по дипломам, но назначать человека с дипломом кулинарного техникума главным тренером сборной России – это ПРЕКРАСНОЕ…» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Кстати, зарплата выпускника техникума на посту главного по рюмкам в СБР – 275 тысяч…» – добавил он.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

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6 комментариев

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HoratioH
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Губер-то дельную вещь говорит: 275 тыщ из бюджета каждый месяц будут платить за должность, которая нужна, как мертвому припарка. Просто Майгуров своего кореша на хлебное место пристроил. Но сейчас Губера заклюют, а Ростовцева лаврами осыпят чисто из-за разной репутации
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Stanny Goatbull
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Нынче повара на руководящих должностях в моде :)
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Mari_Lor
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А у самого Губера есть диплом журналиста, коим он себя величает. Надоел этот гребец с непомерными амбициями.
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Михаил Зюбин
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Так у Губера как минимум 2 раза больше зарпалта.
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oleg9999
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275 тр, это ставка Минспорта, кто ж такую даст халдею, на чаевых надо зарабатывать:)
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MARDI GRASS
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Збл уже чесслово!
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