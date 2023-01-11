Губерниев о Ростовцеве: «Назначать человека с дипломом кулинарного техникума – это прекрасно. Кстати, зарплата на посту главного по рюмкам в СБР – 275 тысяч»

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что СБР готовит документы на утверждение кандидатуры Ростовцева.

«А еще прекрасное! СБР и коллега Майгуров собираются сделать главным тренером пассажира, который (внимание) не имеет профильного высшего образования!

Нет, я понимаю, что Виктор Майгуров – специалист по дипломам, но назначать человека с дипломом кулинарного техникума главным тренером сборной России – это ПРЕКРАСНОЕ…» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Кстати, зарплата выпускника техникума на посту главного по рюмкам в СБР – 275 тысяч…» – добавил он.

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