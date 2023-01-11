Губерниев о назначении Ростовцева: «Кажется, СБР и коллега Майгуров крепко сели в лужу. Завтра расскажу о непрофессионализме и попытке пристроить собутыльника»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Виктор Майгуров Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«Кажется, СБР (Союз биатлонистов России – Sports.ru) и коллега Майгуров крепко сели в лужу... Или попали в цугцванг!

Завтра в эфире расскажу историю о непрофессионализме и попытке пристроить собутыльника...» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«И дело, поверьте, совсем не в моих отношениях с кем-либо! Развал биатлона, конфликты с тренерами и спортсменами гарантированы! Это будет катастрофа имени Майгурова!» – добавил он.

Ранее появилась информация о том, что статус Ростовцева в качестве главного тренера не будет официальным из-за его недостаточного стажа.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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41 комментарий

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tanusha
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Ответ Melnikov1968
Самый большой вред биатлону приносят такие люди как Губерниев, Трифонов, Занин и те, кто их поддерживает.
"Самый вредный из людей - это сказочник-злодей". По-моему, это про губерниева
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Алекс Кадет
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Про свои пьянки и собутыльников расскажи
Интереснее будет наверняка
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Fanil Mazitov
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Зачем этот идиот в тренерские дела лезет
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oleg9999
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Ответ Alyosha1803
А тут третьим не взяли.
Позавидовал:)
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tanusha
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Ответ тоторо
вот то что конфликты с тренерами будут это к гадалке не ходи. а вообще ради того чтобы через 3 года кандидатуру ГТ одобрили в минспорта, придется Ростовцева страшим тренером назначить на одну из групп, вот и посмотрим кого попрут Каминского,Шашилова,Истомина или Башкирова. Башкирова врядли - он ставленник Майгурова, и только с ним Логинов уживается, у Истомина группа рвет по медалям группу Шашилова, остается или ЮМ или МВ. Уходить тренера будут со сканадалом
"Чтобы стать главным тренером, стаж специалиста в национальной команде должен быть не менее пяти лет (ИЛИ 3 года в должности старшего тренера)". Три года стажа работы тренером у Ростовцева уже есть, так что осталось отработать еще 2 года простым тренером. И никого "попереть" не придется
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Otto Kretschmer
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Губерниев сам хочет сборную возглавить, так надо понимать?
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Лизавета Анна -Мария
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Не,завтра не надо комментировать, садись за написание мемуаров..."Как я дошёл до жизни такой" (
Действует, как по лекалу, каждый раз: выбирает жертву- скандальчик- раздувает до неимоверных размеров- потом в ножки кланяется .) Всё, как всегда. Испанский стыд
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паби
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Дима Губерниев,очнись!Стань как лет 15 назад!Во что вы превратились!!!
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паби
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Ответ Boni
Из за Губерниева смотрел биатлон на Евроспорте, лишь бы его истерику не слышать.
Да я и сейчас Кубок Мира смотрю на Евроспорте или на srrb.ru, только ,уж, когда на этих каналах не было трансляции смотрела матч.
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2533ПВ
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Уймите кто-нибудь этого зарвавшегося комментатора,опять завтра смотреть биатлон без звука,ну сколько можно.
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Alyosha1803
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Ответ Игорь Васильев
А Губа с Майгуровым и Ростовцевым видимо, не одну бутылку уговорил, раз так уверенно называет их собутыльниками.
А тут третьим не взяли.
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Alyosha1803
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Он уже перешёл все границы. Баба базарная. Неужели некому его заткнуть?
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Montmorency
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в крайнем случае назначат Ростовцева и.о.
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justbored
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Неприкрытое злорадство и личные выпады - первый признак объективности оратора, конечно.
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Boni
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Из за Губерниева смотрел биатлон на Евроспорте, лишь бы его истерику не слышать.
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brace
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Ответ Афанасия
Дмитрий! Я знаю вы нас тут читаете! Не надо нам завтра в эфире ничего про это рассказывать!! Комментируйте гонку и всё! Напоминаете героиню «служебного романа», которая числилась в бухгалтерии, а на деле занималась хрен знает чем.
Мы тоже его тут читаем и тоже понимаем, что без скандалов жить он долго не может.
Возможно даже, это смысл жизни для него
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Петр Ковалев
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Какой же мелочный губошлеп, просто помолчал бы за умного сошел
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Slavnov
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димка так много о себе думает,считает наверное,что весь русский биатлон вокруг него строится,даже уже в назначении тренера залез,димасик,ты простой,комментатор,не самого лучшего качества,который орет как резанный постоянно
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Homelender_666
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Ответ Melnikov1968
Самый большой вред биатлону приносят такие люди как Губерниев, Трифонов, Занин и те, кто их поддерживает.
Худшая команда журналистов, которую я когда-либо видел.
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Алар
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В этой Стране Чудес возможно все и Ростовцев станет главным тренером)) Хочу этого, чтобы увидеть потом рожу Губерниева!
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Евгений Румкин
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Самый большой вред от Губерниева! Ростовцев чемпион мира, а он никто
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justbored
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"И дело, поверьте, совсем не в моих отношениях с кем-либо"

Верим-верим.
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volga_olga
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Испорчу трансляцию первой гонки в году. Дорого.
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Игорь Васильев
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А с какого перепугу Майгуров стал коллегой Губерниева? Он вроде никогда комментатором не был, как и Губа биатлонистом
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Ivan Ivanych
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Дайте кто-нибудь ему огнетушитель!
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