Губерниев о назначении Ростовцева: «Кажется, СБР и коллега Майгуров крепко сели в лужу. Завтра расскажу о непрофессионализме и попытке пристроить собутыльника»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«Кажется, СБР (Союз биатлонистов России – Sports.ru) и коллега Майгуров крепко сели в лужу... Или попали в цугцванг!

Завтра в эфире расскажу историю о непрофессионализме и попытке пристроить собутыльника...» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«И дело, поверьте, совсем не в моих отношениях с кем-либо! Развал биатлона, конфликты с тренерами и спортсменами гарантированы! Это будет катастрофа имени Майгурова!» – добавил он.

Ранее появилась информация о том, что статус Ростовцева в качестве главного тренера не будет официальным из-за его недостаточного стажа.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»