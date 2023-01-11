Губерниев о назначении Ростовцева: «Кажется, СБР и коллега Майгуров крепко сели в лужу. Завтра расскажу о непрофессионализме и попытке пристроить собутыльника»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.
«Кажется, СБР (Союз биатлонистов России – Sports.ru) и коллега Майгуров крепко сели в лужу... Или попали в цугцванг!
Завтра в эфире расскажу историю о непрофессионализме и попытке пристроить собутыльника...» – написал Губерниев в телеграм-канале.
«И дело, поверьте, совсем не в моих отношениях с кем-либо! Развал биатлона, конфликты с тренерами и спортсменами гарантированы! Это будет катастрофа имени Майгурова!» – добавил он.
Ранее появилась информация о том, что статус Ростовцева в качестве главного тренера не будет официальным из-за его недостаточного стажа.
Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя
Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»
Интереснее будет наверняка
Действует, как по лекалу, каждый раз: выбирает жертву- скандальчик- раздувает до неимоверных размеров- потом в ножки кланяется .) Всё, как всегда. Испанский стыд
Возможно даже, это смысл жизни для него
Верим-верим.