Дарья Домрачева: «Отстранение спортсменов никоим положительным образом не влияет на решение конфликта. Спорт должен объединять, а не наоборот»

Теги Дарья Домрачева сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен сборная Беларуси Политика Биатлон

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

«Я, как и многие, нахожусь в недоумении от того, что в наши дни ведутся реальные военные действия, но, как и прежде, считаю, что отстранение спортсменов от гонок никоим положительным образом не влияет на решение конфликта.

Сегодня спорт втянули в политику. Я же хочу видеть спорт, свободный от политики. Спорт – это прекрасно. Политика, на мой взгляд, – не очень. Я уверена, что многие спортсмены устали уже от этой тематики вокруг них. Спорт должен объединять, а не наоборот», – сказала Домрачева.

Дарья Домрачева: «Наивно полагать, что отстранение белорусских и российских спортсменов поможет решению конфликта. Подобные меры лишь способствуют разжиганию розни»

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6 комментариев

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SAF22
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Да для безопасности это сделано. Для безопасности спортсменов это сделано, причём в первую очередь безопасности российских и белорусских. И да, Даша все это понимает, но говорит другое
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Pikachu Pikachu
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Ой, ябатька возмущается, что спорт втянули в политику.
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SergFed71
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Даша умница!!!
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Ярик01
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"Сегодня спорт втянули в политику" рассказывает та, что активно была на любых "веселых стартах" в команде Лукашенко старшего и Коленьки.
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JL JL
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Ку-ку. Ни одного живого слова. И эту заставили декларировать методички.
Вместо того, чтобы сказать, где ее брат, что с ним, может его задержали, жительница Монако, Швейцарии, Норвегии... лепит стандартную инфо ни о чем.
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Majkl Kasa
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Все верно, Дарья!
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