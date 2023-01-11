Дарья Домрачева: «Отстранение спортсменов никоим положительным образом не влияет на решение конфликта. Спорт должен объединять, а не наоборот»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

«Я, как и многие, нахожусь в недоумении от того, что в наши дни ведутся реальные военные действия, но, как и прежде, считаю, что отстранение спортсменов от гонок никоим положительным образом не влияет на решение конфликта.

Сегодня спорт втянули в политику. Я же хочу видеть спорт, свободный от политики. Спорт – это прекрасно. Политика, на мой взгляд, – не очень. Я уверена, что многие спортсмены устали уже от этой тематики вокруг них. Спорт должен объединять, а не наоборот», – сказала Домрачева.

Дарья Домрачева: «Наивно полагать, что отстранение белорусских и российских спортсменов поможет решению конфликта. Подобные меры лишь способствуют разжиганию розни»