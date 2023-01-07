Самуэльссон об отстранении россиян: «Если боевые действия продлятся 10-15 лет, рано или поздно нам придется подумать, как мы можем подготовиться к их возвращению»

Шведский биатлонист высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

Он прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки по горным лыжам Перниллы Виберг, ранее выступившей за возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Я увидел, что сказала Пернилла, и на самом деле был очень удивлен. Когда почти год назад начались боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), отстранение России и Беларуси не казалось мне очевидным шагом. Но когда мы видим, как российские действующие спортсмены использовали СМИ, чтобы продвигать какую-то российскую пропаганду, это становится неприемлемым.

Учитывая нынешнюю ситуацию, для меня очевидно, что они (россияне и белорусы) не должны выступать. И мы не знаем, как долго продлятся боевые действия. Если они продлятся 10-15 лет, то рано или поздно нам придется подумать о том, как мы можем подготовиться к их возвращению в будущем.

Но я думаю, что сейчас еще слишком рано вести эту дискуссию. Мы видим жесткие санкции в других областях, и тогда само собой разумеется, что спорт тоже должен взять на себя ответственность.

Я чувствую, что среди биатлонистов есть очень широкая поддержка точки зрения, что Россия пока не должна возвращаться. Мы обсудили это в комитете спортсменов, и никто не приветствует их возвращение.

Я вижу, что Томас Бах и начинают склоняться к допуску России, и думаю, что это очень странно, но все же не так уж удивительно. Им не удалось отстранить Россию после Олимпиады в Сочи и проблем с допингом, которые у них тогда были. Мне кажется фальшивым притворяться, что у вас жесткое отношение к России, и потом принимать решения, которые не такие уж жесткие», – сказал Самуэльссон.