Самуэльссон об отстранении россиян: «Если боевые действия продлятся 10-15 лет, рано или поздно нам придется подумать, как мы можем подготовиться к их возвращению»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Швеции МОК сборная Беларуси жен Томас Бах сборная Беларуси Политика Себастьян Самуэльссон Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

Он прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки по горным лыжам Перниллы Виберг, ранее выступившей за возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Я увидел, что сказала Пернилла, и на самом деле был очень удивлен. Когда почти год назад начались боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), отстранение России и Беларуси не казалось мне очевидным шагом. Но когда мы видим, как российские действующие спортсмены использовали СМИ, чтобы продвигать какую-то российскую пропаганду, это становится неприемлемым.

Учитывая нынешнюю ситуацию, для меня очевидно, что они (россияне и белорусы) не должны выступать. И мы не знаем, как долго продлятся боевые действия. Если они продлятся 10-15 лет, то рано или поздно нам придется подумать о том, как мы можем подготовиться к их возвращению в будущем.

Но я думаю, что сейчас еще слишком рано вести эту дискуссию. Мы видим жесткие санкции в других областях, и тогда само собой разумеется, что спорт тоже должен взять на себя ответственность.

Я чувствую, что среди биатлонистов есть очень широкая поддержка точки зрения, что Россия пока не должна возвращаться. Мы обсудили это в комитете спортсменов, и никто не приветствует их возвращение.

Я вижу, что Томас Бах и МОК начинают склоняться к допуску России, и думаю, что это очень странно, но все же не так уж удивительно. Им не удалось отстранить Россию после Олимпиады в Сочи и проблем с допингом, которые у них тогда были. Мне кажется фальшивым притворяться, что у вас жесткое отношение к России, и потом принимать решения, которые не такие уж жесткие», – сказал Самуэльссон.

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37 комментариев

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artpal
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Ответ Maxim Vasnechov
Себа, ты не беспокойся. Если продлится ещё хотя бы лет 5, то ты сможешь насладится соперничеством со сборной Сибири, Урала, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Исторический опыт необманешь.
Прогнозируешь вхождение Швеции в состав России? Смело, оптимистично.
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Truthishere
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Ответ Mt09
с территории Беларуси нападали войска РФ
Ну как там, по вашей замечательной логике после окончания военных действий будем наказывать жителей Крыма, Донецкой области, Луганской области, Запорожской области, Харьковской области? Ведь с этих территорий нападали войска РФ.
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Лжетрофеич
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ну какие 10-15 лет, Себас... еще одна такая вот могилизация и, как говорят в дружественном Узбекистане, ульдым, сиктым и мульк.
А, возможно, и раньше. После черно-лебединого озера.
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Konstantin Meerov
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Ответ Maxim Vasnechov
Себа, ты не беспокойся. Если продлится ещё хотя бы лет 5, то ты сможешь насладится соперничеством со сборной Сибири, Урала, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Исторический опыт необманешь.
если это продлится 5 лет, то ни одного украинского мужика не останется. чиновники-то воевать не пойдут, как и их дети. клоун Данилов, как и прочая шушера, отправили свой выводок за бугор.
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Лигр
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Ответ Лыж_Ник
7 лет саудиты лупят Йемен, в прошлом году, например, 643 убитых, 102 ребенка и 27 женщин. "Комитет спортсменов" и Самуэльссон - "не, не видим, не слышим". До чего же подлые лицемеры.
А чего так мало накидал? Ложь должна быть хотя бы уровня Соловьева или Скабеевой.
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Los Catrachos
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Если страны НАТО не будут кота за разные части тела тянуть, не продлится.
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Truthishere
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Ответ Mt09
с территории Беларуси нападали войска РФ
Классный аргумент, только не состоятельный от слова "совсем". Во время Второй мировой немцы нападали с территории Польши, Франции, Норвегии, Румынии, Италии и т.д. Расскажите-ка как вы их наказали? А ведь во Франции еще и было признанное мировой общественностью правительство, в отличие от.
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Edward XVII
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Ответ Егор Арефьев
Это не затрагивает непосредственно европейцев. А в России природные ресурсы, которыми было бы неплохо завладеть.
ну у аравии в 10 раз больше ресурсов которые в 10 раз легче добыватьи в 100 раз легче забрать - и что то никто не пробует, дарят триллионы шейхам хотя могли бы их легко забрать себе. может быть мир устроен немного по другому и ресурсы сейчас вообще очень очень мало что вообще решают?
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Silky Mitts
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Ответ Так говорил Батистута
Подлые лицемеры кивают на других вечно. Не желая отвечать за СВОИ преступления. Самуэльсон тут не главный подлый лицемер.
“Подлые лицемеры кивают на других вечно. Не желая отвечать за СВОИ ” - самое смешное то, что вы не видите иронии в своем комментарии.
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Артем Кондаков
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Ответ Егор Арефьев
Это не затрагивает непосредственно европейцев. А в России природные ресурсы, которыми было бы неплохо завладеть.
у саудитов их, конечно же, нет
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Maxim Vasnechov
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Себа, ты не беспокойся. Если продлится ещё хотя бы лет 5, то ты сможешь насладится соперничеством со сборной Сибири, Урала, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Исторический опыт необманешь.
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cuba
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Ничего "столько" не продлится. )
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Alexey Popov
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Ответ Водяра
Если боевые действия продлятся 10-15 лет, всем будет не до биатлона.
Это вам. На м в Европе пофиг, даже газовый шантаж не сработал
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Mt09
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Ответ Truthishere
@Но когда мы видим, как российские действующие спортсмены использовали СМИ, чтобы продвигать какую-то российскую пропаганду, это становится неприемлемым@ Вот видишь, Себа, как замечательно получается. действующие российские спортсмены продвигают пропаганду. Военные действия ведут российские солдаты. А не допускаете вы беларусов. Классно. Логично. Придраться не к чему.
с территории Беларуси нападали войска РФ
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Mt09
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Ответ filippa
он серьезно думает 10-15 лет ? мировая экономика трещит по шваи. в европе уены ростут как на дрозжпх. в щвеции электричество 0.3 евро цента. германи и франция росто станут как алжир с габонлм
50 евро в месяц при их зарплатах это не много
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Так говорил Батистута
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Ответ Лыж_Ник
7 лет саудиты лупят Йемен, в прошлом году, например, 643 убитых, 102 ребенка и 27 женщин. "Комитет спортсменов" и Самуэльссон - "не, не видим, не слышим". До чего же подлые лицемеры.
Подлые лицемеры кивают на других вечно. Не желая отвечать за СВОИ преступления. Самуэльсон тут не главный подлый лицемер.
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Mt09
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Ответ Егор Арефьев
Это не затрагивает непосредственно европейцев. А в России природные ресурсы, которыми было бы неплохо завладеть.
ага, корми потом аборигенов, и водку давай. а еще и неси ответственность, как белый человек.
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Так говорил Батистута
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Ответ Лыж_Ник
7 лет саудиты лупят Йемен, в прошлом году, например, 643 убитых, 102 ребенка и 27 женщин. "Комитет спортсменов" и Самуэльссон - "не, не видим, не слышим". До чего же подлые лицемеры.
Это примерно в десять-тридцать раз меньше, чем за неполный год. Ну и да, ты либо в Европе живешь, либо на Ближнем Востоке, где года без войны не бывает между кем-то с кем-то.
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Mt09
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Ответ Лыж_Ник
7 лет саудиты лупят Йемен, в прошлом году, например, 643 убитых, 102 ребенка и 27 женщин. "Комитет спортсменов" и Самуэльссон - "не, не видим, не слышим". До чего же подлые лицемеры.
а сколько лет из последних 100 в Йемене не было войны?
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Lol Ko
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Ответ Елена Бабушкина
Разумно
Что именно?
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Лука Тараканов
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Ответ filippa
он серьезно думает 10-15 лет ? мировая экономика трещит по шваи. в европе уены ростут как на дрозжпх. в щвеции электричество 0.3 евро цента. германи и франция росто станут как алжир с габонлм
А какова цена дрожжей в европейских странах?
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Лыж_Ник
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Ответ Buharoid
Ты прав, нужно срочно отстранить саудовскую сборную по биатлону от соревнований!
Ну то есть их участие в других соревнованиях ты не заметил, понятно.
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Лука Тараканов
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Искренние слова Себастьяна всегда находят живой отклик в сердцах любителей спорта.
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filippa
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Ответ And-Rover
Швецы походу этого и хотели, чтоб это всё началось.
учитываю что в швеции показывают по телевизору, то жто не удивительно.
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Егор Арефьев
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Ответ Лыж_Ник
7 лет саудиты лупят Йемен, в прошлом году, например, 643 убитых, 102 ребенка и 27 женщин. "Комитет спортсменов" и Самуэльссон - "не, не видим, не слышим". До чего же подлые лицемеры.
Это не затрагивает непосредственно европейцев. А в России природные ресурсы, которыми было бы неплохо завладеть.
+11
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