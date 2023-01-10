IBU провел собрание по вопросу обращения спортсменов с оружием после ситуации с бельгийцем Ланже, который направил винтовку себе в лицо

Международный союз биатлонистов (IBU) организовал собрание с участием руководителей сборных по вопросу безопасности спортсменов на огневых рубежах.

Рейс‑директор IBU Борут Нунар заявил, что на соревнованиях необходимо ужесточить контроль за тем, как биатлонисты обращаются с оружием.

Во время смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке бельгиец Тьерри Ланже в попытке прочистить прицел направил винтовку себе на лицо. Перед этим он разрядил винтовку, поэтому команду не дисквалифицировали.

«Обучение по обращению с оружием должны проводить команды, поэтому мы и подняли этот вопрос. Мы не должны принимать текущее положение вещей как должное.

Я бы попросил судей как в IBU, так и на местах быть более бдительными в будущем», – сказал Нунар, отметив, что инцидент с Ланже стал тревожным сигналом.

❌ Бельгийский биатлонист направил дуло винтовки себе в лицо. Почему его не сняли?