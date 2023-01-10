Матыцин о назначении Ростовцева главным тренером: «Только после получения рекомендации экспертного совета можно говорить о согласовании кандидатуры специалиста»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«Согласно процедуре утверждения главного тренера спортивной сборной команды РФ, общероссийская спортивная федерация должна предоставить документы на кандидата в Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Пройдя этап согласования и проверки всех необходимых документов, кандидат на должность главного тренера приглашается на заседание экспертного совета. Только после получения рекомендации совета можно говорить о согласовании кандидатуры специалиста.

спорта РФ выступает за честность и объективность в вопросах назначения специалистов, а потому будет рассматривать кандидата в порядке, установленном федеральным законом и соответствующими приказами Минспорта России», – сказал Матыцин.

Директор ЦСП: «СБР не инициировал процедуру согласования и утверждения кандидатуры Ростовцева. Значит, о назначении главного тренера не может быть и речи»

Губерниев о Ростовцеве: «9 лет никого не тренировал, работал чиновником, весь спорт развалил в Красноярске, и теперь Майгуров берет его главным! Видимо, главным по рюмочкам!»