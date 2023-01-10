Александр Касперович: «Ростовцев поможет российскому биатлону. Он хороший специалист, организатор, прошел хорошую школу»

Российский специалист поделился мнением о назначении Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«Я уважительно отношусь к Ростовцеву, это абсолютно правильное решение. Я думаю, что это хороший вариант, он поможет российскому биатлону. Павел – хороший специалист, организатор, он прошел хорошую школу. У меня нет к нему никаких вопросов.

Надеюсь, все будет хорошо. Поздравляю его с этой должностью, желаю, чтобы он работал на благо российского биатлона», – сказал Касперович.

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