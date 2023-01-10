Светлана Ишмуратова: «Надеюсь, Ростовцев подготовит наших спортсменов, научит их хорошо стрелять»

Теги Светлана Ишмуратова сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова прокомментировала новость о назначении Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«Я рада. Надеюсь, что Павел подготовит наших спортсменов, научит их хорошо стрелять. Он сам хороший спортсмен, прекрасный стрелок был.

Поэтому считаю, у нашей сборной все самое лучшее будет впереди. Доживем до международных соревнований. Скорее бы закончилось то, что творится у нас со спортом. Хочется видеть наших ребят на международных стартах. Думаю, при хорошей подготовке все сложится удачно.

Я всегда всем желаю удачи. Тренируются все, а муха удачи садится только на одну голову – первое место. А у Паши с его умом и прилежанием, думаю, все получит», – сказала Ишмуратова.

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4 комментария

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Gondeira
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Ответ Goodguy
Обычно у вас если учат хорошо стрелять, начинают плохо бегать. Учат хорошо бегать, начинают плохо стрелять. А вообще вспоминая деятельность Польховского главный тренер насколько помню организационными работами занимается, а не обучением.
А Хованцев?
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Антон Захаров
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Мухи обычно садяться на другое
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Goodguy
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Обычно у вас если учат хорошо стрелять, начинают плохо бегать. Учат хорошо бегать, начинают плохо стрелять. А вообще вспоминая деятельность Польховского главный тренер насколько помню организационными работами занимается, а не обучением.
+3
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+3
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Viks
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Чудо, Ростовцев не будет тренером по стрельбе.
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