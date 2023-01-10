Светлана Ишмуратова: «Надеюсь, Ростовцев подготовит наших спортсменов, научит их хорошо стрелять»

Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала новость о назначении Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«Я рада. Надеюсь, что Павел подготовит наших спортсменов, научит их хорошо стрелять. Он сам хороший спортсмен, прекрасный стрелок был.

Поэтому считаю, у нашей сборной все самое лучшее будет впереди. Доживем до международных соревнований. Скорее бы закончилось то, что творится у нас со спортом. Хочется видеть наших ребят на международных стартах. Думаю, при хорошей подготовке все сложится удачно.

Я всегда всем желаю удачи. Тренируются все, а муха удачи садится только на одну голову – первое место. А у Паши с его умом и прилежанием, думаю, все получит», – сказала Ишмуратова.

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»