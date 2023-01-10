Чепиков о назначении Ростовцева на должность главного тренера сборной: «Павла я знаю давно – он настоящий профессионал своего дела»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о назначении Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«Я считаю, что эта должность должна быть больше административной, чтобы на тренеров мужской и женской сборной не было определенного давления, чтобы никто не вмешивался в методику подготовки, в определение мест проведения тренировочных сборов.

Посмотрим, как будет. Павла я знаю давно, мы вместе были в сборной – он настоящий профессионал своего дела», – сказал Чепиков.

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