«У меня была простуда, кашель все еще не прошел». Самуэльссон рассказал, что не тренировался после этапа Кубка мира в Анси

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции Себастьян Самуэльссон Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал, что не тренировался после этапа Кубка мира в Анси из-за проблем со здоровьем.

В масс-старте на этапе в Анси биатлонист занял 30-е место. После гонки он заявил, что чувствовал себя не совсем здоровым, но из-за новых правил IBU не стал пропускать старт. 

«У меня была обычная простуда. Сил достаточно, но кашель все еще не прошел, поэтому я не тренировался с тех пор, как мы вернулись домой. Надеюсь, завтра я смогу приступить к тренировкам», – сказал Самуэльссон. 

Анна Магнуссон может пропустить этап Кубка мира в Поклюке из-за коронавируса

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий