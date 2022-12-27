«У меня была простуда, кашель все еще не прошел». Самуэльссон рассказал, что не тренировался после этапа Кубка мира в Анси

Шведский биатлонист рассказал, что не тренировался после этапа Кубка мира в Анси из-за проблем со здоровьем.

В масс-старте на этапе в Анси биатлонист занял 30-е место. После гонки он заявил, что чувствовал себя не совсем здоровым, но из-за новых правил IBU не стал пропускать старт.

«У меня была обычная простуда. Сил достаточно, но кашель все еще не прошел, поэтому я не тренировался с тех пор, как мы вернулись домой. Надеюсь, завтра я смогу приступить к тренировкам», – сказал Самуэльссон.

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