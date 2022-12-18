Самуэльссон о пасьюте в Анси: «Худшие условия, которые когда-либо были у меня на соревнованиях. Можно было кататься по трассе на коньках»

Шведский биатлонист высказался о состоянии трассы во время гонки преследования на этапе Кубка мира в .

Самуэльссон финишировал шестым.

«Это худшие условия, которые когда-либо были у меня на соревнованиях. Обидно, что у организаторов были такие замечательные условия для работы, а они сделали все невероятно плохо.

Организаторов этапа нужно подвергнуть серьезной критике, потому что в какой-то степени они разрушили конкуренцию», – приводит слова Самуэльссона SVT.

«Я доволен тем, как пробежал. Перед гонкой казалось, что все очень плохо, но кто-то выигрывает и в таких условиях. Я боролся в тех обстоятельствах, которые были. Сегодня можно было кататься по трассе на коньках», – сказал биатлонист.

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