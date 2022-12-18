Самуэльссон о 30-м месте в масс-старте: «Чувствовал себя не на 100 процентов. Но ты знаешь, что не можешь пропускать гонки»

Шведский биатлонист прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в (30-е место – последнее).

Спортсмен отметил, что чувствовал себя не совсем здоровым.

«Если бы я знал, что могу сняться с соревнований, я, возможно, рассуждал бы иначе. Но это будет уроком на будущее.

Сегодня я чувствовал себя не на 100 процентов. Но ты знаешь, что не можешь пропускать гонки», – сказал Самуэльссон.

Перед этим сезоном Международный союз биатлонистов (IBU) отменил правило о вычете двух худших гонок.