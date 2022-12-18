Самуэльссон о 30-м месте в масс-старте: «Чувствовал себя не на 100 процентов. Но ты знаешь, что не можешь пропускать гонки»
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (30-е место – последнее).
Спортсмен отметил, что чувствовал себя не совсем здоровым.
«Если бы я знал, что могу сняться с соревнований, я, возможно, рассуждал бы иначе. Но это будет уроком на будущее.
Сегодня я чувствовал себя не на 100 процентов. Но ты знаешь, что не можешь пропускать гонки», – сказал Самуэльссон.
Перед этим сезоном Международный союз биатлонистов (IBU) отменил правило о вычете двух худших гонок.
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