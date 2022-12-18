Самуэльссон о 30-м месте в масс-старте: «Чувствовал себя не на 100 процентов. Но ты знаешь, что не можешь пропускать гонки»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции Себастьян Самуэльссон Анси Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (30-е место – последнее).

Спортсмен отметил, что чувствовал себя не совсем здоровым.

«Если бы я знал, что могу сняться с соревнований, я, возможно, рассуждал бы иначе. Но это будет уроком на будущее.

Сегодня я чувствовал себя не на 100 процентов. Но ты знаешь, что не можешь пропускать гонки», – сказал Самуэльссон.

Перед этим сезоном Международный союз биатлонистов (IBU) отменил правило о вычете двух худших гонок.

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